Itaipu destaca papel estratégico na transição energética

O diretor financeiro da Itaipu Binacional, André Pepitone, reiterou no sábado (15) a relevância da usina no avanço da transição energética e no enfrentamento das mudanças climáticas. A declaração foi feita durante o painel “Soluções inovadoras para o enfrentamento da crise climática”, organizado pela JAQ Hidrogênio Verde/Grupo Náutica, na COP30, em Belém (PA).

Pepitone frisou que, com cinco décadas de operação e responsável por fornecer energia limpa e renovável para aproximadamente 10% do Brasil e quase todo o Paraguai, a Itaipu vai além da função de geradora de eletricidade.

“A Itaipu simboliza integração e progresso. Lideramos iniciativas que ampliam a soberania energética do país e impulsionam a inovação”, salientou.

Inovação e descarbonização na Amazônia

O painel evidenciou a atuação da Binacional na redução de emissões. Pepitone mencionou projetos desenvolvidos em parceria com o Itaipu Parquetec, entre eles:

o barco 100% movido a hidrogênio verde , já em operação,

, já em operação, o petróleo sintético obtido a partir de biometano produzido na usina,

obtido a partir de biometano produzido na usina, e a plataforma solar flutuante instalada no reservatório.

De acordo com o diretor, essas e outras realizações voltadas à diversificação da matriz energética confirmam a visão inovadora e sustentável da Itaipu, alinhada à agenda global de descarbonização.

Legado para além da COP30

Ao ser questionado sobre os resultados esperados da conferência, Pepitone avaliou que a COP30 deve representar um marco transformador, com impactos concretos e duradouros.

Ele listou três eixos essenciais para uma transição energética efetiva:

definição de metas realistas, porém ambiciosas ,

, financiamento e industrialização de baixo carbono , permitindo que a transição alcance a economia real,

, permitindo que a transição alcance a economia real, e fortalecimento institucional, com parcerias entre governos, empresas, universidades e organismos multilaterais.

Segundo Pepitone, o legado esperado é “uma transição energética que concilie descarbonização com desenvolvimento socioeconômico”.

Modernização, digitalização e liderança institucional

Pepitone também destacou a capacidade da usina de manter protagonismo mesmo com 50 anos de operação. Para ele, os desafios climáticos exigem inovação contínua, planejamento estratégico e forte liderança institucional.

A modernização tecnológica – com a migração de sistemas analógicos para digitais – foi citada como exemplo do compromisso com eficiência, longevidade e segurança energética para Brasil e Paraguai.

O diretor explicou ainda que a digitalização envolve toda a cadeia elétrica, sobretudo na baixa tensão.

Segundo ele, redes inteligentes irão permitir mais informação ao consumidor, influenciando custos, transparência e o relacionamento da sociedade com o setor elétrico.