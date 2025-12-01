Itaipu é destaque no principal evento sobre recursos hídricos do Brasil

A Itaipu Binacional conquistou reconhecimento nacional no 26º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, considerado o mais relevante encontro científico sobre água no país. O evento ocorreu entre os dias 23 e 28 de novembro, em Vitória no Espírito Santo, reunindo especialistas, gestores e pesquisadores dedicados à preservação e ao uso sustentável dos recursos hídricos.

Pesquisa premiada analisa quatro décadas de dados da água do reservatório

O estudo Regime hidrológico local e regional influenciam os padrões espaço temporais da qualidade da água no reservatório de Itaipu, desenvolvido no Núcleo de Inteligência Territorial da Itaipu Binacional e Itaipu Parquetec, foi eleito o segundo melhor trabalho no prêmio Jovem Pesquisador do simpósio.

O engenheiro ambiental Daniel Bartiko, da Divisão de Reservatório da Itaipu e co autor da pesquisa, explica que a equipe analisou dados coletados ao longo de quarenta anos para compreender como fatores hidrológicos e condições regionais interferem diretamente na qualidade da água do reservatório.

Resultados apontam a força das bacias locais

A pesquisa revelou que os aportes gerados pelas bacias hidrográficas locais exercem influência mais significativa na qualidade da água dos braços do reservatório do que o volume proveniente do Rio Paraná. Esse impacto torna se ainda mais evidente após períodos de cheia, quando há maior transporte de sedimentos e nutrientes.

Além de Bartiko, assinam o trabalho os pesquisadores Felipe Martins Pineroli da UFSC, Diego Alberto Tavares da Itaipu Parquetec, Vinícius Bogo Portal Chagas da UFSC e o professor Pedro Luiz Borges Chaffe da mesma universidade.

O evento e sua importância para o setor de água no país

Organizado pela Associação Brasileira de Recursos Hídricos, o simpósio é reconhecido como o mais importante encontro nacional dedicado à gestão da água. A edição deste ano teve como tema A Água como Agente de Transformação Conectando Pessoas Saberes e Territórios e promoveu debates sobre inovação, governança hídrica e sustentabilidade.

A Itaipu marcou presença com uma delegação de 11 participantes, vinculados às áreas técnicas e de coordenação das duas margens da empresa. Foram apresentados sete trabalhos científicos, sendo três orais e quatro na modalidade pôster, todos resultantes de iniciativas desenvolvidas no contexto territorial da usina.

O simpósio também prestou uma homenagem póstuma à bióloga Simone Frederigi Benassi, lembrada pelas contribuições ao Programa Itaipu Mais que Energia e Segurança Hídrica.

Referência em pesquisa e sustentabilidade

A conquista reforça a posição da Itaipu Binacional como referência em conhecimento aplicado à água, à gestão territorial e à sustentabilidade. A usina não apenas impacta o setor energético, mas também promove ciência e inovação que influenciam políticas e práticas de preservação hídrica em todo o país.