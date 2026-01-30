Itaipu entrega embarcações e equipamentos e fortalece a pesca artesanal

A rotina dos pescadores Irene Maria Seidel e Cleiton Danilo Seidel, mãe e filho, sempre começou antes do amanhecer. Na atividade que exercem desde a década de 1980, o trabalho pesado e as dificuldades estruturais sempre fizeram parte do dia a dia.

Um dos principais desafios era o estado precário da embarcação da família, com vazamentos constantes que tornavam o trabalho ainda mais difícil, especialmente nos dias frios.

“Eu limpava os peixes em cima do barco, sempre com água até os pés. Era muito difícil no inverno”, relembra dona Irene.

A situação se repetia entre outros pescadores da região, muitos deles utilizando barcos antigos, com motores de baixa potência ou até mesmo sem motorização, o que colocava em risco a segurança durante tempestades no reservatório.

Novas embarcações trazem mais segurança e produtividade

Esse cenário começou a mudar em 2026. Na última terça-feira (28), a Itaipu Binacional entregou sete conjuntos completos de embarcações, motores e carretas de transporte para pescadores da Colônia São Francisco, em Entre Rios do Oeste (PR).

Ao todo, 19 famílias foram beneficiadas diretamente.

As novas embarcações são de alumínio, com seis metros de comprimento, equipadas com motores de 15 HP e coletes salva-vidas.

Além disso, a colônia recebeu 12 tanques-rede, destinados ao fortalecimento da aquicultura familiar.

De acordo com os pescadores, a modernização da frota deve triplicar a capacidade produtiva, além de garantir mais segurança em condições climáticas adversas.

Inclusão social e valorização das comunidades ribeirinhas

Durante a entrega, o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, destacou que a iniciativa vai além do investimento em equipamentos. Segundo ele, o objetivo é promover inclusão social e respeito às comunidades que dependem das águas para sobreviver.

“Inclusão social se dá com equipamento adequado, com qualificação e com respeito à cultura local”, afirmou Verri.

O investimento, superior a R$ 350 mil, integra o Edital 01/2024 do programa Itaipu Mais Que Energia – Fortalecimento das Organizações Sociais, com recursos destinados ao município.

Reconhecimento para quem vive da pesca

A ação beneficia diretamente 19 pescadores profissionais e suas famílias, totalizando cerca de 70 pessoas que dependem da pesca e da aquicultura para garantir renda e sustento.

Para o presidente da Colônia de Pescadores São Francisco, Walter Kist, os novos equipamentos representam um avanço significativo.

“Esse é um grande apoio recebido da Itaipu”, afirmou.

Já a tesoureira da entidade, Sirlei Terezinha Kist, ressaltou que a categoria historicamente recebe pouco apoio e que os equipamentos vão fortalecer de forma expressiva a pesca local.

Avanços na segurança alimentar e hídrica

Durante o evento, Enio Verri também anunciou avanços importantes na regulamentação da produção de tilápia no reservatório de Itaipu, uma reivindicação antiga dos pescadores.

Segundo ele, após a aprovação da lei no Paraguai e a sanção pelo presidente Santiago Peña, resta apenas a formalização de um documento pelo Ministério das Relações Exteriores dos dois países para liberar oficialmente a atividade.

O diretor de Coordenação da Itaipu, Carlos Carboni, destacou que a ação reflete os pilares da atual gestão: pesca artesanal, preservação ambiental, fortalecimento da economia local e melhoria da qualidade de vida da população.

“Esses equipamentos garantem mais segurança. Muitos pescadores ainda utilizavam barcos de madeira e agora passam a contar com embarcações de alumínio, mais modernas e seguras”, explicou.

O gerente da Divisão de Reservatório da Itaipu, André Watanabe, reforçou que o apoio à pesca profissional e à aquicultura familiar está diretamente ligado à segurança hídrica e alimentar.

“Precisamos garantir que as gerações presentes e futuras tenham acesso a alimentos de qualidade produzidos no lago de Itaipu”, afirmou.

Outros investimentos no município

A entrega das embarcações faz parte de um conjunto maior de investimentos da Itaipu Binacional em Entre Rios do Oeste.

Pelo mesmo edital, a Associação de Produtores Orgânicos de Entre Rios (Apoer) recebeu R$ 232.440,69 para aquisição de equipamentos e apoio logístico, enquanto o município foi contemplado com R$ 800 mil para a instalação de uma miniestação de tratamento de efluentes no Parque de Lazer.

