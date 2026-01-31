Itaipu entrega tratores para fortalecer a pesca artesanal em Pontal do Paraná

A Itaipu Binacional realizou, na última sexta-feira (30), a entrega oficial de dois tratores plataformados 4×4 à Colônia de Pescadores Z-5 de Ipanema, em Pontal do Paraná. Os equipamentos vão auxiliar no trabalho diário dos pescadores artesanais, especialmente na retirada das embarcações da água após a pesca.

“Esse foi o melhor presente de aniversário que eu poderia ter”, afirmou o pescador Paulo Cesar Quirino, que completou 54 anos no mesmo dia da entrega. Com mais de quatro décadas dedicadas à pesca, ele destaca que os tratores devem representar uma mudança significativa na rotina e na qualidade de vida da categoria.

Apoio direto ao trabalho dos pescadores

Os equipamentos foram viabilizados por meio do edital 01/2024 do Programa Itaipu Mais que Energia e serão utilizados para puxar, na faixa de areia, embarcações que retornam do mar carregadas com o pescado.

Segundo Paulo Quirino, o esforço físico exigido na atividade é intenso, especialmente para pescadores mais experientes. “Puxar uma rede com mais de 500 quilos de peixe é muito difícil. Esse trator que a Itaipu está trazendo é uma maravilha. É um presente que esperávamos há anos. Agora é cuidar com todo amor e carinho”, disse.

Redução de esforço e mais segurança

O presidente da Associação dos Pescadores de Ipanema e Moitinha (Acopim), Johny Nelson de Amorim, também ressaltou os benefícios dos novos equipamentos. “Vai ser uma grande evolução para nós. Dependemos muito do trator para tirar o barco da água. Às vezes o barco chega com mil quilos, afunda ou até funde o motor. Com o trator, nossa vida vai facilitar em cerca de 90%”, afirmou.

Já o presidente da Colônia de Pescadores Z-5, Rubens Enéas Marcelino da Veiga, explicou que os tratores devem beneficiar diretamente 16 famílias da comunidade de Ipanema. “Esperávamos por isso há muito tempo. Vai ser de grande ajuda para quem vive da pesca.”

Impactos na logística e inclusão produtiva

Além de melhorar a logística da pesca artesanal, os novos tratores devem reduzir o esforço físico e os riscos ergonômicos enfrentados pelos pescadores, otimizar o transporte de embarcações, equipamentos e pescado, aumentar a eficiência no desembarque e diminuir perdas. A iniciativa também contribui para maior segurança alimentar, melhora da qualidade do pescado e inclusão produtiva, com ampliação da participação feminina na cadeia do pescado.

Investimentos sociais e geração de renda

O diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, destacou que a ação reforça a presença do governo federal no litoral paranaense e em todo o Estado. “Sabemos o quanto o trabalho da pesca é exaustivo. Por isso, estamos investindo em associações e colônias de pescadores, dentro de políticas de inclusão social e geração de renda que ajudam a transformar a realidade local”, afirmou.

Também participaram do evento o diretor de Coordenação da Itaipu, Carlos Carboni, o prefeito de Paranaguá, Rudão Gimenes, vereadores, representantes das entidades de pescadores e membros da comunidade local.

Mais investimentos em Pontal do Paraná

Além da Colônia de Pescadores Z-5, o edital 01/2024 do Programa Itaipu Mais que Energia contemplou outros projetos no município. A Associação Municipal dos Coletores de Resíduos Sólidos de Pontal do Paraná (Amcorespp) recebeu um veículo utilitário; a Provopar foi beneficiada com a aquisição de máquinas industriais de costura e corte; e o município teve recursos destinados à reestruturação do Parque Manguezal. Os investimentos somam R$ 2,2 milhões.

Pontal do Paraná também foi atendido pelo edital 01/2023 do programa, voltado a ações municipais, com projetos nas áreas de saneamento ambiental, energias renováveis e manejo integrado de água e solo. Nessa etapa, o investimento totalizou R$ 687,2 mil.

Se quiser, posso enxugar para versão web curta, adaptar para SEO ou ajustar o tom para um portal mais popular ou mais institucional.