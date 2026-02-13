Itaipu fortalece ação social com entrega de equipamentos para cozinha solidária em Cascavel

Projeto amplia capacidade de atendimento e reforça combate à insegurança alimentar no Oeste do Paraná

A Itaipu Binacional deu mais um passo importante no fortalecimento de ações sociais ao entregar novos equipamentos para a Cozinha Solidária Dona Marli, em Cascavel, no Oeste do Paraná. A iniciativa vai ampliar significativamente a capacidade de produção de refeições gratuitas destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade social e moradores de baixa renda.

Com a doação de fogão industrial, fornos, geladeiras, congeladores e utensílios, o projeto terá um aumento de aproximadamente 66% na capacidade de atendimento. Atualmente, cerca de 150 refeições são servidas regularmente, número que poderá chegar a 250 refeições, ampliando o alcance e o impacto social da iniciativa.

Projeto nasceu da solidariedade e hoje atende centenas de pessoas

A Cozinha Solidária Dona Marli surgiu há cerca de três anos, a partir da iniciativa de voluntárias que passaram a preparar refeições com alimentos doados e apoio de entidades locais. O projeto cresceu ao longo do tempo e hoje possui estrutura própria no bairro Cascavel Velho, um dos mais populosos da cidade.

A ação funciona com base na solidariedade e no voluntariado, oferecendo refeições gratuitas para pessoas em situação de vulnerabilidade, que podem levar seus recipientes e receber alimentação de forma digna e acolhedora.

Investimentos ampliam qualidade e alcance do atendimento

Além de aumentar a quantidade de refeições, os novos equipamentos também contribuem para melhorar a qualidade e a eficiência na preparação dos alimentos. A estrutura mais moderna permitirá maior organização, melhor conservação dos alimentos e novas possibilidades, como a produção de pães e outros itens.

A iniciativa faz parte de um programa mais amplo de fortalecimento de cozinhas solidárias, que busca ampliar o acesso à alimentação em comunidades vulneráveis e apoiar projetos sociais em diferentes regiões do país.

Itaipu reforça compromisso com o desenvolvimento social

A entrega dos equipamentos reforça o papel da Itaipu Binacional não apenas como referência em geração de energia, mas também como agente de transformação social. A empresa tem investido em projetos que promovem inclusão, dignidade e melhoria da qualidade de vida nas comunidades da região.

O fortalecimento de cozinhas solidárias contribui diretamente para o combate à insegurança alimentar, além de estimular a mobilização comunitária e o trabalho voluntário.

A ação também evidencia o impacto positivo de parcerias entre instituições públicas, organizações sociais e voluntários, consolidando iniciativas que promovem cidadania e desenvolvimento social no Paraná.