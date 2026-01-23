Itaipu injeta R$ 1,3 bilhão no Brasil em 2025: Royalties impulsionam desenvolvimento em 347 municípios

A Itaipu Binacional consolidou seu papel estratégico na economia nacional ao repassar um total de R$ 1,381 bilhão em royalties ao Brasil durante o ano de 2025. Os dados, confirmados pela Diretoria Financeira Executiva da usina, revelam uma injeção de recursos que beneficia diretamente a União, seis estados e 347 municípios brasileiros.

Este montante não representa apenas números em balanços financeiros, mas se traduz em capacidade de investimento público. Segundo a gestão da hidrelétrica, os valores são fundamentais para fortalecer políticas públicas e reduzir as desigualdades regionais nos territórios impactados pela operação da usina.

O impacto direto na sociedade

Para Enio Verri, diretor-geral brasileiro da Itaipu, a transferência desses recursos reafirma o compromisso da empresa com o desenvolvimento sustentável. Ele destaca que os royalties funcionam como uma das principais formas de retorno da binacional à sociedade, permitindo que prefeituras e governos estaduais tenham fôlego financeiro para obras e serviços essenciais.

A verba é destinada, em grande parte, ao financiamento de projetos de infraestrutura, saúde e educação. Essa compensação financeira garante que o uso do potencial hidráulico do Rio Paraná se converta em melhoria efetiva da qualidade de vida da população nas regiões atendidas.

Pagamento acima da média do setor

Um dado que chama a atenção no relatório é a disparidade positiva entre o que a Itaipu paga e a média do mercado de energia. André Pepitone, diretor financeiro executivo, ressalta que a usina responde sozinha por 35% de todos os repasses feitos a título de compensação financeira por hidrelétricas no país.

Enquanto a média do setor elétrico brasileiro é de um desembolso de R$ 6,6 por MWh gerado, a Itaipu paga R$ 37,8 por MWh. Isso representa um valor 5,7 vezes superior à média nacional, evidenciando a robustez financeira da binacional e seu peso desproporcionalmente positivo na arrecadação dos municípios lindeiros e demais beneficiários.

O que são os Royalties

Os royalties são a compensação financeira devida pelo uso das águas para geração de energia elétrica. Previstos no Tratado de Itaipu e regulamentados pela legislação brasileira, esses recursos são distribuídos mensalmente e constituem uma receita vital para o planejamento orçamentário das cidades que convivem com a usina e seu reservatório.