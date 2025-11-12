Itaipu investirá em monitoramento com câmeras e radares em toda a extensão do reservatório

Sistema reforçará a segurança da faixa de fronteira e a proteção ambiental do lago da usina binacional.

A Itaipu Binacional vai implantar um moderno sistema de monitoramento eletrônico com câmeras e radares ao longo de toda a extensão do seu reservatório. O projeto tem como objetivo reforçar a segurança da faixa de proteção do Rio Paraná, ampliar a vigilância ambiental e contribuir com as ações de combate a ilícitos na região de fronteira.

Na primeira fase, o sistema contemplará quatro pontos estratégicos — Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, Santa Helena e Guaíra — com investimento estimado em R$ 30 milhões. No total, o pacote de segurança da usina prevê R$ 170 milhões em tecnologia, equipamentos, serviços e inteligência.

Monitoramento e integração com forças de segurança

O sistema de câmeras e radares permitirá o acompanhamento em tempo real de toda a área do reservatório, possibilitando a detecção de embarcações, queimadas e outras ocorrências ambientais ou de segurança.

A operação será integrada com a Polícia Federal e demais órgãos de segurança, que terão acesso aos dados e imagens para uso em ações conjuntas de fiscalização e prevenção de crimes ambientais e transfronteiriços.

Compromisso com a proteção e a comunidade

De acordo com a direção brasileira de Itaipu, o investimento reforça o papel da usina em proteger o território, zelar pelo meio ambiente e contribuir para a segurança dos cidadãos que vivem na área de influência do lago.

A expectativa é que a licitação seja publicada ainda em 2025, com o início da operação do sistema previsto para o segundo semestre de 2026.

O lago de Itaipu

O reservatório de Itaipu possui cerca de 180 quilômetros de extensão em linha reta e mais de 1.400 quilômetros de margens, abrangendo dezenas de municípios entre Guaíra e Foz do Iguaçu. A nova estrutura de monitoramento representará um avanço histórico na proteção ambiental e na segurança regional, fortalecendo o papel da usina como referência mundial em energia limpa e gestão integrada de fronteiras.

