Itaipu já repassou mais de US$ 14,5 bilhões em royalties ao Brasil e Paraguai

A Itaipu Binacional ultrapassou a marca de US$ 14,5 bilhões em repasses de royalties aos Tesouros do Brasil e do Paraguai. O valor é pago como compensação financeira pela utilização do potencial hidráulico do Rio Paraná e pela formação do reservatório da usina.

Somente em 2025, a margem brasileira recebeu R$ 1.094.498.140,76. Desse total, R$ 101.864.737,18 foram repassados apenas no mês de setembro.

No Brasil, os recursos chegam inicialmente ao Tesouro Nacional, que repassa os valores à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). A ANEEL, por sua vez, realiza a distribuição a estados e municípios conforme critérios técnicos e legais definidos.

De acordo com a legislação, os beneficiários são os estados e municípios que tiveram áreas alagadas pela formação do reservatório, além de órgãos federais, como a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

Atualmente, 16 municípios brasileiros recebem diretamente os royalties da Itaipu:

Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Itaipulândia, Missal, Medianeira, Santa Helena, Diamante d’Oeste, São José das Palmeiras, Marechal Cândido Rondon, Pato Bragado, Entre Rios do Oeste, Mercedes, Guaíra, Terra Roxa (todos no Paraná) e Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul.

Além deles, também são contemplados os estados da bacia do Rio Paraná: Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Goiás.

Os repasses reforçam o papel da Itaipu como uma das principais fontes de compensação ambiental e desenvolvimento regional do país, gerando impactos positivos na infraestrutura, educação e qualidade de vida das comunidades vizinhas ao lago.