Itaipu Lança Painel Inédito de Sustentabilidade Corporativa: Transparência e Inovação

No ano em que celebra 15 anos de sua Assessoria de Responsabilidade Social, a Itaipu Binacional dá um passo importante na gestão transparente de dados. A entidade acaba de lançar o 1º Painel Integrador de Sustentabilidade Corporativa, uma ferramenta digital desenvolvida a partir das informações consolidadas no 21º Relatório de Sustentabilidade da empresa.

A novidade chega após um ano de estudos metodológicos intensos, marcando a retomada do ciclo de relatórios com modernização e foco em dados estratégicos.

Uma Ferramenta para Decisões Estratégicas

O novo painel não é apenas um repositório de dados; ele funciona como um instrumento de governança. Segundo Bernardo Soares, gerente da Divisão de Gestão de Responsabilidade Social, o papel central da ferramenta é apoiar a tomada de decisões.

“Esse importante instrumento de suporte à tomada de decisão tem como base o desempenho em sustentabilidade observado no ciclo do Relatório Integrado de Sustentabilidade 2024”, explica Soares.

Eduardo Scirea, assessor de Responsabilidade Social, reforça que a iniciativa coloca a Itaipu no mesmo patamar de grandes corporações globais e alinhada às práticas da administração pública federal. “A Itaipu, pela sua grandiosidade e missão, precisa apresentar seu desempenho em sustentabilidade com excelência”, pontua.

Ferramenta inova ao cruzar dados da Itaipu com políticas públicas do Governo Federal. (Foto: Envato/Ilustrativa)

Como Funciona e o Que Muda?

O desenvolvimento do painel envolveu um amplo diálogo com diretores, colaboradores, auditorias e a sociedade. O resultado é uma plataforma que vai além dos números brutos, oferecendo:

Conexão com Políticas Públicas: O projeto inovou ao demonstrar como os resultados da Itaipu contribuem diretamente para as políticas vigentes do Governo do Brasil.

O projeto inovou ao demonstrar como os resultados da Itaipu contribuem diretamente para as políticas vigentes do Governo do Brasil. Metodologia Internacional: Os dados seguem as diretrizes da GRI (Global Reporting Initiative) e do Relato Integrado (IIRC), garantindo comparabilidade e credibilidade mundial.

Os dados seguem as diretrizes da GRI (Global Reporting Initiative) e do Relato Integrado (IIRC), garantindo comparabilidade e credibilidade mundial. Engajamento Interno: Indicadores claros ajudam a motivar a equipe em metas comuns, como a redução do consumo de água e energia.

Transparência e Controle Social

A ferramenta também fortalece o controle social. As metodologias adotadas exigem a consulta a partes interessadas (stakeholders), permitindo que a sociedade identifique os principais impactos da organização. Além disso, a auditoria das informações assegura que os dados apresentados são precisos e confiáveis.

Em um ano crucial para o meio ambiente, o painel também traz referências visuais e temáticas alinhadas à COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas que será realizada no Brasil, reforçando o compromisso da binacional com a agenda climática global.

O Painel Integrador já está disponível para consulta pública, permitindo que qualquer cidadão acompanhe de perto o desempenho socioambiental da usina.