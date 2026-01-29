Itaipu transfere 9,5 hectares para o município de Guaíra

A Itaipu Binacional oficializou, nesta quarta-feira (28), a transferência de áreas localizadas nos bairros Vila Santa Clara I e II e em parte da Vila São Francisco para o município de Guaíra, no Oeste do Paraná.

A medida atende a uma demanda histórica da comunidade e beneficia cerca de 100 famílias. Ao todo, as áreas somam 9,5 hectares.

Durante o ato de entrega, realizado na Vila Santa Clara I, o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, destacou o compromisso da empresa com a inclusão social e o desenvolvimento local.

“A Itaipu tem uma marca de inclusão, de preocupação com a população local”, afirmou.

Regularização fundiária e novos investimentos

Com a transferência, as áreas passam oficialmente para o município, possibilitando a regularização fundiária dos imóveis e a realização de investimentos públicos. Entre as ações previstas estão a construção de um novo Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), a pavimentação asfáltica e outras melhorias de infraestrutura, com recursos do programa Itaipu Mais Que Energia.

Segundo Enio Verri, a entrega representa também o reconhecimento da longa espera enfrentada pelos moradores.

“Essa transferência vem acompanhada de um pedido de desculpas, pela demora para vencer a burocracia. A partir de agora, a prefeitura poderá investir nessas áreas e levar mais dignidade às famílias”, completou.

Ocupação teve início na década de 1980

A ocupação das áreas começou em 1984, por meio de um comodato entre a Itaipu e o antigo ITC — atualmente Instituto Água e Terra (IAT), do Governo do Estado. À época, o objetivo era reassentar pescadores afetados por cheias do Rio Paraná. Com o passar dos anos, as áreas se consolidaram como bairros urbanos.

Com a transferência oficial para o município, caberá à prefeitura conduzir o processo de regularização fundiária, garantindo segurança jurídica aos moradores.

Município celebra conquista histórica

O prefeito de Guaíra, Gileade Gabriel Osti, celebrou a conclusão de um processo que atravessou diferentes gestões municipais.

“Esse é um processo de muitos anos, que passou por várias administrações. Estamos muito felizes em receber essa área e garantir dignidade para essas famílias”, afirmou.

Também participaram do ato o diretor de Coordenação da Itaipu, Carlos Carboni, a presidente da Câmara de Vereadores de Guaíra, Tereza Camilo dos Santos, além de outras autoridades locais.

Moradores comemoram melhorias e mais dignidade

Para os moradores, a transferência representa o início de uma nova fase. A pescadora Cátia Reneekens Krone, moradora da Vila Santa Clara, destacou a importância da posse definitiva do imóvel.

“Foram mais de 30 anos esperando. Muitos achavam que esse dia não chegaria. Agora vamos poder ter ônibus escolar, mais segurança e rede de esgoto. Isso era muito aguardado”, contou.

A dona de casa Sirley Soares também comemorou os avanços esperados com a regularização.

“Vai ser melhor para toda a população, principalmente para as crianças. Teremos mais estrutura, transporte escolar e atendimento na área da saúde. A comunidade já vinha se unindo, mas agora a realidade vai mudar ainda mais”, afirmou.

