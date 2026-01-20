Janeiro Branco reforça a importância do cuidado com a saúde mental em Foz do Iguaçu

Janeiro é tradicionalmente o mês de recomeços, e é justamente nesse espírito que o Janeiro Branco convida a população a olhar com mais atenção para a saúde mental.

A campanha nacional, realizada anualmente em todo o Brasil, tem como objetivo conscientizar, prevenir transtornos mentais e incentivar o diálogo aberto sobre emoções, estresse, ansiedade e bem-estar psicológico.

Oficialmente reconhecida pela Lei Federal nº 14.556/2023, a campanha utiliza a cor branca como símbolo de uma “folha em branco”, representando a oportunidade de reescrever histórias, rever prioridades e assumir o cuidado emocional como parte essencial da saúde integral.

Tema 2026: Paz, Equilíbrio e Saúde Mental

O tema de 2026 — “Paz, Equilíbrio e Saúde Mental” — propõe uma reflexão profunda sobre a necessidade de desacelerar, cultivar relações mais saudáveis e compreender que cuidar da mente não deve ser apenas uma ação pontual, mas uma prioridade permanente ao longo da vida.

A atuação da Divisão de Saúde Mental de Foz do Iguaçu

Em Foz do Iguaçu, a Divisão de Saúde Mental (DVSAM) desempenha um papel fundamental na promoção, prevenção, tratamento e reabilitação em saúde mental.

Em parceria com o Núcleo de Educação Permanente (NEP) e a Atenção Primária, a DVSAM desenvolve ações de Educação em Saúde, campanhas educativas e estratégias de conscientização voltadas à população e aos profissionais da rede.

Além disso, oferece serviços especializados, como:

Consultas psiquiátricas

Psicoterapias individuais e em grupo

Intervenções com familiares

Atuação integrada com equipes multiprofissionais

Esse trabalho articulado garante um olhar integral e humanizado, respeitando as singularidades de cada usuário e fortalecendo a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).

A DVSAM também atua na capacitação das equipes, por meio de matriciamentos, no monitoramento e avaliação dos serviços especializados e no desenvolvimento de estratégias de reabilitação psicossocial, promovendo autonomia e inclusão social.

Equipamentos que integram a DVSAM

A rede de atenção em saúde mental de Foz do Iguaçu é composta pelos seguintes serviços:

Ambulatório de Saúde Mental (ASM)

CAPS II – Flávio Dantas de Araújo

CAPS I (Infantojuvenil)

CAPS AD III (Álcool e Drogas)

Além disso, a Divisão acompanha o funcionamento das instituições conveniadas:

Unidade de Acolhimento Infantojuvenil e Adulto

Comunidade Terapêutica Sagrada Família

Ambulatório de Saúde Mental (ASM)

O Ambulatório de Saúde Mental é um equipamento da RAPS que oferece atendimento especializado e multiprofissional a usuários com transtornos mentais moderados e dependência química, encaminhados pela Atenção Primária.

O serviço disponibiliza consultas psiquiátricas e psicológicas eletivas, fortalecendo a continuidade do cuidado, o trabalho no território e as ações de desinstitucionalização.

Nos últimos anos, foram implementadas importantes melhorias nos processos de trabalho, nos fluxos de atendimento e nas práticas de acolhimento.

Destaca-se a organização de uma equipe com 13 psicólogos atuando de forma descentralizada, ampliando o acesso dos usuários aos atendimentos em seus próprios territórios.

O ASM conta ainda com 5 médicos psiquiatras, que atuam como preceptores da Residência Médica em Psiquiatria, acompanhando 9 médicos residentes, o que contribui significativamente para a qualificação da assistência. Também houve a aquisição de materiais lúdicos e terapêuticos, voltados especialmente ao público infantojuvenil.

Atendimentos realizados em 2025:

Atendimento individual e coletivo em Psiquiatria, Psicologia e Serviço Social

Teleatendimento psiquiátrico a apenados

Buscas ativas e visitas domiciliares

Total de atendimentos em 2025: 19.777

Fonte: Sistema RP Saúde.

CAPS II – Flávio Dantas de Araújo

O CAPS II é um serviço especializado de média complexidade, destinado ao atendimento diurno de adultos com transtornos mentais graves e persistentes. O cuidado é baseado no Projeto Terapêutico Singular (PTS), com foco no acompanhamento clínico, na reabilitação psicossocial, na reinserção social e no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Entre as melhorias implementadas, destaca-se a criação da Agenda Amarela – “Vidas Importam”, voltada a usuários em situação de maior vulnerabilidade emocional, garantindo agendamento prioritário, no mesmo dia ou, no máximo, na mesma semana.

Todos os atendimentos são registrados no sistema RP Saúde, e os usuários já saem do serviço com os retornos previamente agendados, assegurando maior continuidade e resolutividade do cuidado.

📊 Total de atendimentos em 2025: 23.842

Fonte: Sistema RP Saúde.

CAPS Infantojuvenil (CAPS i)

O CAPS i é um serviço do SUS voltado ao atendimento multiprofissional de crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes, associados ou não ao uso de substâncias psicoativas.

O serviço realiza atendimentos individuais e coletivos, acolhimentos, visitas domiciliares e atividades terapêuticas, atuando de forma integrada com a rede intersetorial, especialmente as áreas da educação e assistência social, promovendo cuidado integral e inclusão social.

Recentemente, houve a ampliação de grupos terapêuticos e oficinas, desenvolvidas em parceria com o programa Foz Fazendo Arte, fortalecendo estratégias de cuidado e promoção da saúde mental na infância e adolescência.

Total de atendimentos em 2025: 13.715

Fonte: Sistema RP Saúde.

CAPS Álcool e Drogas (CAPS AD)

O CAPS AD oferece atendimento multiprofissional contínuo, inclusive em regime 24 horas, a pessoas a partir de 18 anos com uso abusivo ou dependência de álcool e outras drogas.

O cuidado é baseado em planejamento terapêutico individualizado, com foco na atenção psicossocial, na promoção da autonomia, na redução de danos e na articulação com a rede de saúde e assistência social.

Entre os avanços recentes, destaca-se a revitalização do serviço e a implantação do acolhimento noturno, garantindo atendimento ininterrupto e ampliando o acesso e a continuidade do cuidado.

Total de atendimentos em 2025: 22.347

Fonte: Sistema RP Saúde.

Janeiro Branco: cuidar da mente é cuidar da vida

As ações desenvolvidas ao longo do Janeiro Branco reforçam que saúde mental é um direito de todos e que o cuidado deve ser contínuo, acessível e humanizado. Em Foz do Iguaçu, a atuação integrada da Divisão de Saúde Mental demonstra o compromisso do município com a promoção da qualidade de vida, o acolhimento e o fortalecimento da rede de cuidado psicossocial.

Seriedade, respeito e empatia: saúde mental não é brincadeira

Falar sobre saúde mental exige seriedade, responsabilidade e respeito. Os serviços da Rede de Atenção Psicossocial existem para acolher pessoas que realmente precisam de ajuda, em diferentes momentos da vida. Frequentar um CAPS, o Ambulatório de Saúde Mental ou qualquer outro serviço da rede não é motivo de preconceito, julgamento ou estigmatização.

Transtornos mentais, sofrimento emocional, crises de ansiedade, depressão, dependência química e outros adoecimentos psíquicos são questões de saúde, assim como qualquer outra condição que exige cuidado profissional. Tratar esse tema com desinformação ou desrespeito apenas afasta quem mais precisa de apoio.

Cuidar da saúde mental é um ato de coragem, responsabilidade e amor à vida. Procurar ajuda não é sinal de fraqueza — é um passo fundamental para o cuidado, a recuperação e a qualidade de vida.

Se você está passando por um momento difícil, ou conhece alguém que precise de apoio, procure a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima ou um dos serviços da Rede de Saúde Mental de Foz do Iguaçu.

Em situações de sofrimento emocional intenso, e ideação suicida e dependência química também é possível buscar apoio diretamente nos CAPs.

Janeiro Branco nos lembra que falar, ouvir e acolher salvam vidas. Saúde mental é coisa séria. Respeito é fundamental.

Fonte: Divisão de Saúde Mental (DVSAM)



