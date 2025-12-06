Mais IDEB: um programa que fortalece escolas

Itaipu investe em Educação para fortalecer a aprendizagem de milhares de alunos no Norte Pioneiro e Centro do Paraná. O novo ciclo do convênio “Mais IDEB” foi oficializado em duas cerimônias realizadas nesta semana, consolidando um pacote robusto de investimentos voltado à melhoria do ensino fundamental e à qualificação de professores em 40 municípios paranaenses.

A iniciativa faz parte do programa Itaipu Mais que Energia, que vem ampliando o alcance de ações estruturantes relacionadas ao desenvolvimento social, ambiental e educacional em toda a área de influência da usina. Com essa nova etapa do “Mais IDEB”, a empresa reafirma o compromisso de promover a Educação de qualidade e apoiar gestões municipais na formação de crianças e jovens.

Itaipu investe em Educação para transformar o ensino no Paraná

O anúncio do novo convênio reforça que Itaipu investe em Educação como uma estratégia essencial para promover desenvolvimento sustentável. O investimento alcança mais de R$ 43 milhões, distribuídos entre as associações de municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi) e do Centro do Paraná (Amocentro).

A cerimônia no Norte Pioneiro ocorreu em Ibaiti, na tarde de terça-feira (2). Já no Centro do Paraná, o evento foi realizado na quarta-feira (3), no município de Pitanga. As solenidades reuniram cerca de 2,3 mil pessoas, entre profissionais da Educação, gestores escolares, prefeitos e autoridades regionais. A Itaipu esteve representada pelo diretor de Coordenação, Carlos Carboni, que destacou a relevância estratégica da iniciativa.

Segundo ele, apoiar a formação de professores e oferecer materiais de qualidade às escolas municipais é investir diretamente no futuro das novas gerações.

“Entendemos ser extremamente importante a formação das crianças, acreditar na ciência. Isso significa não apenas olhar os índices das provas que são aplicadas, mas observar também a formação do caráter, da personalidade e do desenvolvimento dessas crianças, adolescentes e jovens”, afirmou Carboni durante o evento.

Mais IDEB: um programa que fortalece escolas, professores e estudantes

Criado em 2024, o programa Mais IDEB nasceu com o propósito de auxiliar municípios na melhoria dos indicadores educacionais, especialmente no ensino fundamental. Em sua segunda edição, o programa reafirma que Itaipu investe em Educação com foco em três pilares essenciais:

1. Formação continuada de professores

A capacitação docente será conduzida pela equipe técnica da editora Moderna, responsável também pelo acompanhamento pedagógico em cada município. Os profissionais receberão formação específica, devolutivas pedagógicas baseadas em simulados e suporte contínuo para monitoramento da aprendizagem.

2. Material didático de alto impacto

Entre os materiais fornecidos estão:

Coleção Aprova Brasil – apostilas completas de Língua Portuguesa e Matemática, produzidas pela Moderna, reconhecidas por sua eficácia na elevação de resultados educacionais;

Coleção Território da Leitura – obras literárias destinadas a ampliar o repertório cultural dos estudantes e desenvolver o hábito da leitura.

Os materiais atendem alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, além de estudantes da pré-escola nos municípios do Norte Pioneiro.

Acompanhamento pedagógico estruturado

Os municípios receberão apoio contínuo para monitorar a implementação dos materiais e da formação dos profissionais. A metodologia inclui simulados periódicos, análise de desempenho, devolutivas personalizadas e planos de ação para aprimorar o rendimento escolar.

Investimento da Itaipu: impacto direto em 40 municípios

Os números reforçam a dimensão do impacto que o programa terá:

Amunorpi (Norte Pioneiro)

Investimento: R$ 20,9 milhões

Municípios atendidos: 23

Escolas beneficiadas: 131

Alunos atendidos: 29.876 (pré-escola ao 5º ano)

Professores capacitados: 2.054

Coordenadores pedagógicos participantes: 337

Amocentro (Centro do Paraná)

Investimento: R$ 22,4 milhões

Municípios atendidos: 17

Escolas beneficiadas: 143

Alunos atendidos: 28.396 (1º ao 5º ano)

Professores capacitados: 1.807

Coordenadores pedagógicos participantes: 309

Ao todo, mais de 58 mil estudantes serão diretamente beneficiados, além de quase 4 mil profissionais da Educação que receberão formação continuada. É uma das maiores iniciativas já desenvolvidas por meio do Itaipu Mais que Energia, reafirmando a importância do investimento em políticas públicas educacionais. Educação de qualidade: compromisso com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

O programa está alinhado ao ODS 4 – Educação de Qualidade, um dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (Agenda 2030). Ao assegurar materiais pedagógicos modernos, formação especializada e acompanhamento estruturado, Itaipu investe em Educação para reduzir desigualdades e melhorar os índices de aprendizagem nas redes municipais.

Esse alinhamento fortalece o papel da usina como agente de transformação social e reforça sua responsabilidade com iniciativas voltadas à cidadania, desenvolvimento regional e sustentabilidade.

Mais que um investimento, um legado para as próximas gerações

O convênio “Mais IDEB” demonstra que Itaipu investe em Educação com visão de longo prazo, promovendo um salto qualitativo na aprendizagem e na formação de crianças paranaenses. A união entre municípios, gestores e profissionais da Educação amplia a capacidade das escolas e possibilita que todos os estudantes tenham acesso a oportunidades reais de desenvolvimento.

A expectativa é que o programa contribua significativamente para a evolução dos indicadores educacionais do Paraná, fortalecendo um ciclo virtuoso que começa na sala de aula e se estende para toda a comunidade escolar.