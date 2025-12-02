Mais um recorde: Parque Nacional do Iguaçu registra melhor novembro da história em visitação

As visitas bateram mais um recorde no último mês: 199 mil pessoas passaram pelo Patrimônio Mundial Natural.

O Parque Nacional do Iguaçu, lar das Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Maravilhas Mundiais da Natureza, registrou a visita de 199.380 pessoas de 132 países em novembro. Esse é o maior número para o mês em toda a história. O resultado representa um crescimento de 3,42% em relação ao mesmo período do ano passado, que era de 192.796, superando também o recorde de 2019, quando 196.685 visitantes estiveram na unidade — aumento de 1,37%.

Alta temporada impulsiona novos recordes

A concessionária responsável pela visitação turística, Urbia+Cataratas, considera o desempenho de novembro um excelente aquecimento para a alta temporada. Em dezembro, devido às férias e festas de fim de ano, a expectativa é ultrapassar dois milhões de visitantes no acumulado de 2025.

Dois eventos contribuíram para o aumento expressivo no fluxo de turistas:

Cataratas Day – 9 de novembro

Feriado da Consciência Negra – 20 a 23 de novembro

Juntos, registraram mais de 50 mil visitantes.

Crescimento sustentado

Segundo Mario Macedo Junior, CEO da Urbia+Cataratas,

“O crescimento da visitação é resultado de esforços conjuntos, tanto para a diversidade de atividades na visita quanto para a promoção do destino Foz do Iguaçu. Além disso, as pessoas têm buscado cada vez mais uma atividade em contato com a natureza, e visitar o parque é a oportunidade perfeita para isso”.

No acumulado de 2025, o parque já recebeu 1.859.586 visitantes, um aumento de 9,18% em comparação com o mesmo período de 2024.

Visitantes por nacionalidade

Os brasileiros lideraram o ranking em novembro de 2025, com 119.248 visitantes, seguidos por:

• argentinos: 25.132

• alemães: 7.004

• paraguaios: 5.325

• estadunidenses: 5.232

• espanhóis: 4.381

• franceses: 3.597

• chineses: 2.584

• colombianos: 1.988

• italianos: 1.873

Novidades na visitação

A diversidade de experiências tem sido um dos principais atrativos do Parque Nacional do Iguaçu. Entre as novidades e experiências imersivas estão:

novas trilhas

ciclovia pavimentada

Amanhecer nas Cataratas

Pôr do Sol nas Cataratas

Céu das Cataratas

Bike Iguaçu

Espaço Usina (recém-inaugurado, no Circuito São João)

As iniciativas fortalecem o posicionamento do parque como referência mundial em turismo sustentável.

Como visitar

Ingressos para dezembro e para 2026 já estão disponíveis no site oficial. Recomenda-se:

compra antecipada

escolha de dia e horário

uso de roupas confortáveis, calçados fechados e protetor solar

seguir orientações de preservação ambiental

O bilhete inclui acesso à Trilha das Cataratas e a outros cinco caminhos.

Sobre o Parque Nacional do Iguaçu

Administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), com gestão turística da Urbia+Cataratas, o parque é Patrimônio Mundial Natural da UNESCO e considerado a principal atração do Brasil e da América Latina pelo Tripadvisor – Travellers’ Choice Best of the Best 2025.

Contato

contato@catarataspni.com.br

www.cataratasdoiguacu.com.br