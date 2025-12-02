Mais um recorde: Parque Nacional do Iguaçu registra melhor novembro da história em visitação

As visitas bateram mais um recorde no último mês: 199 mil pessoas passaram pelo Patrimônio Mundial Natural.
O Parque Nacional do Iguaçu, lar das Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Maravilhas Mundiais da Natureza, registrou a visita de 199.380 pessoas de 132 países em novembro. Esse é o maior número para o mês em toda a história. O resultado representa um crescimento de 3,42% em relação ao mesmo período do ano passado, que era de 192.796, superando também o recorde de 2019, quando 196.685 visitantes estiveram na unidade — aumento de 1,37%.
Alta temporada impulsiona novos recordes
A concessionária responsável pela visitação turística, Urbia+Cataratas, considera o desempenho de novembro um excelente aquecimento para a alta temporada. Em dezembro, devido às férias e festas de fim de ano, a expectativa é ultrapassar dois milhões de visitantes no acumulado de 2025.
Dois eventos contribuíram para o aumento expressivo no fluxo de turistas:
-
Cataratas Day – 9 de novembro
-
Feriado da Consciência Negra – 20 a 23 de novembro
Juntos, registraram mais de 50 mil visitantes.
Crescimento sustentado
Segundo Mario Macedo Junior, CEO da Urbia+Cataratas,
“O crescimento da visitação é resultado de esforços conjuntos, tanto para a diversidade de atividades na visita quanto para a promoção do destino Foz do Iguaçu. Além disso, as pessoas têm buscado cada vez mais uma atividade em contato com a natureza, e visitar o parque é a oportunidade perfeita para isso”.
No acumulado de 2025, o parque já recebeu 1.859.586 visitantes, um aumento de 9,18% em comparação com o mesmo período de 2024.
Visitantes por nacionalidade
Os brasileiros lideraram o ranking em novembro de 2025, com 119.248 visitantes, seguidos por:
• argentinos: 25.132
• alemães: 7.004
• paraguaios: 5.325
• estadunidenses: 5.232
• espanhóis: 4.381
• franceses: 3.597
• chineses: 2.584
• colombianos: 1.988
• italianos: 1.873
Novidades na visitação
A diversidade de experiências tem sido um dos principais atrativos do Parque Nacional do Iguaçu. Entre as novidades e experiências imersivas estão:
-
novas trilhas
-
ciclovia pavimentada
-
Amanhecer nas Cataratas
-
Pôr do Sol nas Cataratas
-
Céu das Cataratas
-
Bike Iguaçu
-
Espaço Usina (recém-inaugurado, no Circuito São João)
As iniciativas fortalecem o posicionamento do parque como referência mundial em turismo sustentável.
Como visitar
Ingressos para dezembro e para 2026 já estão disponíveis no site oficial. Recomenda-se:
-
compra antecipada
-
escolha de dia e horário
-
uso de roupas confortáveis, calçados fechados e protetor solar
-
seguir orientações de preservação ambiental
O bilhete inclui acesso à Trilha das Cataratas e a outros cinco caminhos.
Sobre o Parque Nacional do Iguaçu
Administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), com gestão turística da Urbia+Cataratas, o parque é Patrimônio Mundial Natural da UNESCO e considerado a principal atração do Brasil e da América Latina pelo Tripadvisor – Travellers’ Choice Best of the Best 2025.
Contato
contato@catarataspni.com.br
www.cataratasdoiguacu.com.br