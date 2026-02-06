Marco das Três Fronteiras recebe selo Travelers’ Choice 2025 e entra para seleto grupo mundial do TripAdvisor

Atrativo de Foz do Iguaçu está entre as experiências mais bem avaliadas do mundo

O Marco das Três Fronteiras, em Foz do Iguaçu, recebeu o selo Travelers’ Choice 2025 do TripAdvisor, um dos principais reconhecimentos do turismo mundial. A certificação é concedida apenas a cerca de 10% das experiências e atrações mais bem avaliadas da plataforma, com base nas notas e opiniões registradas pelos visitantes ao longo do ano.

Na prática, o selo indica que o Marco das Três Fronteiras está entre os melhores atrativos turísticos do mundo na avaliação do público, a partir da experiência real de turistas que compartilham suas impressões na maior plataforma de viagens do planeta.

O reconhecimento reforça a reputação do atrativo como uma experiência imperdível na Tríplice Fronteira e amplia sua visibilidade no cenário turístico nacional e internacional.

Experiência completa na Tríplice Fronteira

Localizado na fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, o Marco das Três Fronteiras é um dos principais cartões-postais de Foz do Iguaçu. O espaço reúne diferentes atrativos em um único local, com foco em cultura, lazer e integração entre os três países.

Infraestrutura e atrações

Entre os destaques do complexo, estão:

• Mirante: vista privilegiada para o encontro dos rios e para os marcos dos três países.

• Praça gastronômica: opções de alimentação e convivência em área temática e ambientada.

• Parquinho infantil: espaço dedicado às famílias que visitam o atrativo com crianças.

• Apresentações artísticas diárias: espetáculos que valorizam as tradições culturais de Brasil, Argentina e Paraguai.

• Restaurante Cabeza de Vaca: referência gastronômica do local, com vista especial para o pôr do sol na Tríplice Fronteira.

A proposta do espaço é integrar cultura, lazer e experiência em um ambiente acolhedor, criando uma conexão direta com moradores da região e turistas de diferentes países.

Gestão, investimentos e foco na experiência do visitante

Sob gestão do Grupo Cataratas, o Marco das Três Fronteiras mantém investimentos contínuos em infraestrutura, programação cultural e qualificação dos serviços, sempre com foco na experiência do público.

“Esse selo reflete o compromisso permanente em oferecer um espaço acolhedor, bem estruturado e com conteúdo cultural relevante. É um reconhecimento construído a partir da percepção de quem nos visita”, afirma Jurema Fernandes, diretora de operações do atrativo.

Marco histórico: 10 anos de concessão e recorde de visitantes

A certificação do TripAdvisor chega em um momento simbólico para o atrativo. O Marco das Três Fronteiras celebra 10 anos de concessão sob a gestão do Grupo Cataratas e, em 2025, registrou um recorde histórico ao ultrapassar a marca de meio milhão de visitantes em um único ano.

Nesse período, o atrativo ampliou sua presença no turismo regional, fortaleceu sua atuação nos eixos de cultura, lazer e integração entre Brasil, Argentina e Paraguai e consolidou-se como uma das principais referências da Tríplice Fronteira.

Relevância internacional para o turismo de Foz do Iguaçu

O selo Travelers’ Choice 2025 reforça o papel do Marco das Três Fronteiras como um dos principais destinos turísticos da região de Foz do Iguaçu e evidencia sua contribuição para o desenvolvimento do setor.

O reconhecimento internacional projeta o atrativo para novos públicos, aumenta sua exposição no TripAdvisor e amplia sua relevância tanto no Brasil quanto no exterior.