Marco das Três Fronteiras terá horário ampliado no feriadão de Tiradentes

Atrativo em Foz do Iguaçu estende funcionamento entre os dias 18 e 21 de abril, acompanhando o aumento do fluxo turístico no período

O feriadão de Dia de Tiradentes vai movimentar Foz do Iguaçu nos próximos dias, ampliando o fluxo de visitantes na região. Para atender à demanda, o Marco das Três Fronteiras terá horário especial entre os dias 18 e 21 de abril, funcionando a partir das 11h.

Programação cultural especial

Para aproveitar o feriadão, o público poderá acompanhar as apresentações culturais realizadas diariamente no atrativo. A programação artística noturna ocorre das 18h30 às 20h30.

A abertura é feita pela Curitiba Cia. de Dança, que apresenta o espetáculo “A Lenda das Cataratas”, retratando a história de Naipi e Tarobá e a origem das Cataratas do Iguaçu.

Vale destacar que o grupo se apresenta no local desde 2016 e que as apresentações são divididas em quatro blocos ao longo de duas horas.

Na sequência, o público acompanha o minueto, que remete à colonização europeia no Sul do Brasil, seguido pelo malambo argentino, com as tradicionais boleadoras.

O encerramento fica por conta do “Show 3 Fronteiras”, reunindo danças típicas do Brasil, Argentina e Paraguai, como frevo, samba, tango e polca paraguaia, promovendo a integração cultural entre os três países.

Estrutura turística completa

Localizado na Tríplice Fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, o espaço é um dos principais atrativos turísticos da região.

O complexo conta com:

Parquinho infantil

Praça gastronômica

Apresentações culturais regulares

Restaurante Cabeza de Vaca

O restaurante oferece um cardápio de inspiração regional, além de uma vista privilegiada para o encontro dos rios Iguaçu e Paraná.

Serviço

Marco das Três Fronteiras

Endereço: Ac. Três Fronteiras, s/n – Loteamento Parque das Três Fronteiras – Foz do Iguaçu (PR)

Horário especial: 18, 19, 20 e 21 de abril – a partir das 11h

Programação cultural: das 18h30 às 20h30