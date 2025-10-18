Mercado Barrageiro promove prática de yoga em parceria com a AYFI pelo Outubro Rosa

O Mercado Barrageiro, em Foz do Iguaçu, recebeu neste fim de semana uma manhã especial dedicada ao bem-estar e à conscientização. Em parceria com a Associação de Yoga de Foz do Iguaçu (AYFI), o espaço realizou uma prática aberta de yoga voltada à campanha Outubro Rosa, que reforça a importância da prevenção e do autocuidado na luta contra o câncer de mama.

Entre aromas, cores e o clima acolhedor do mercado, o evento reuniu participantes de todas as idades em um momento de pausa, respiração e equilíbrio. A proposta foi mostrar que o cuidado com o corpo e a mente também faz parte da saúde integral da mulher.

O encontro faz parte da programação do Outubro Rosa no Barrageiro, que ao longo do mês promove ações voltadas à saúde, cultura e empoderamento feminino, unindo propósito e comunidade.

“Levar o yoga para espaços como o Mercado Barrageiro é uma forma de lembrar que o autocuidado pode começar com gestos simples — como respirar com atenção, movimentar o corpo e estar presente”, comentou Daiana Ribeiro, da Associação de Yoga de Foz do Iguaçu.

📸 Créditos: AYFI / Divulgação

📍 Local: Mercado Barrageiro, Foz do Iguaçu