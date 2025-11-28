Mercado Público Barrageiro celebra primeiro ano com festival, novidades e programação especial em Foz do Iguaçu

O Mercado Público Barrageiro está comemorando seu primeiro aniversário e a celebração promete movimentar Foz do Iguaçu. Em apenas um ano, o espaço se tornou um ponto de encontro querido por moradores e turistas, reunindo boa gastronomia, produtos regionais, música e uma atmosfera acolhedora que valoriza a cultura local.
O mercado nasceu com a proposta de fortalecer a identidade iguaçuense, dar visibilidade a pequenos produtores e promover um ambiente onde a comunidade pudesse se reconhecer. Hoje, ele abriga boxes de artesanato, hortifrúti, gastronomia típica, doces, cafés especiais e itens produzidos pela agricultura familiar. Além disso, o local ganhou vida com eventos culturais, oficinas e ações educativas que aproximaram ainda mais o público desse novo cartão-postal da cidade.
Para marcar o primeiro ano de história, o Mercado Público Barrageiro preparou uma programação especial que toma conta do espaço durante três dias, com shows, atrações culturais e momentos pensados para toda a família. A ideia é celebrar conquistas, reconhecer os empreendedores que fazem parte desse projeto e agradecer à comunidade que abraçou o mercado desde o início.
Programação de Aniversário
Sexta feira, 28 de novembro
17h Frontrezz
20h Baile do Fumê
Sábado, 29 de novembro
12h John Acústico
17h Forró do Taco
19h30 Banda Scope
Domingo, 30 de novembro
12h Duo Brasileiríssima
17h30 DJ Fabrício Bortolli
19h A Banda Mais Bonita da Cidade
21h DJ Fabrício Bortolli
Além das atrações musicais, o público poderá aproveitar oficinas, ações culturais, atividades infantis, opções gastronômicas e todo o charme do mercado, que segue se reinventando e ampliando seus espaços.
O primeiro ano do Mercado Público Barrageiro deixa claro que o projeto ultrapassou a função comercial. Ele se tornou um ponto de convivência, de memória, de identidade e de futuro. É um lugar onde pessoas se encontram, negócios nascem, talentos são revelados e a história de Foz do Iguaçu segue sendo escrita com criatividade e pertencimento.
O sentimento geral é de que esta é apenas a primeira de muitas celebrações que virão. Se o começo foi assim, o futuro promete ainda mais sabor, cultura e boas experiências.