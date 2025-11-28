Mercado Público Barrageiro celebra primeiro ano com festival, novidades e programação especial em Foz do Iguaçu

O Mercado Público Barrageiro está comemorando seu primeiro aniversário e a celebração promete movimentar Foz do Iguaçu. Em apenas um ano, o espaço se tornou um ponto de encontro querido por moradores e turistas, reunindo boa gastronomia, produtos regionais, música e uma atmosfera acolhedora que valoriza a cultura local.

O mercado nasceu com a proposta de fortalecer a identidade iguaçuense, dar visibilidade a pequenos produtores e promover um ambiente onde a comunidade pudesse se reconhecer. Hoje, ele abriga boxes de artesanato, hortifrúti, gastronomia típica, doces, cafés especiais e itens produzidos pela agricultura familiar. Além disso, o local ganhou vida com eventos culturais, oficinas e ações educativas que aproximaram ainda mais o público desse novo cartão-postal da cidade.

Para marcar o primeiro ano de história, o Mercado Público Barrageiro preparou uma programação especial que toma conta do espaço durante três dias, com shows, atrações culturais e momentos pensados para toda a família. A ideia é celebrar conquistas, reconhecer os empreendedores que fazem parte desse projeto e agradecer à comunidade que abraçou o mercado desde o início.

Programação de Aniversário

Sexta feira, 28 de novembro

17h Frontrezz

20h Baile do Fumê

Sábado, 29 de novembro

12h John Acústico

17h Forró do Taco

19h30 Banda Scope

Domingo, 30 de novembro

12h Duo Brasileiríssima

17h30 DJ Fabrício Bortolli

19h A Banda Mais Bonita da Cidade

21h DJ Fabrício Bortolli

Além das atrações musicais, o público poderá aproveitar oficinas, ações culturais, atividades infantis, opções gastronômicas e todo o charme do mercado, que segue se reinventando e ampliando seus espaços.

O primeiro ano do Mercado Público Barrageiro deixa claro que o projeto ultrapassou a função comercial. Ele se tornou um ponto de convivência, de memória, de identidade e de futuro. É um lugar onde pessoas se encontram, negócios nascem, talentos são revelados e a história de Foz do Iguaçu segue sendo escrita com criatividade e pertencimento.

O sentimento geral é de que esta é apenas a primeira de muitas celebrações que virão. Se o começo foi assim, o futuro promete ainda mais sabor, cultura e boas experiências.