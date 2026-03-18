Mesquita de Foz do Iguaçu sedia Fórum Nacional Inter-religioso de Combate à Intolerância

A Mesquita Omar Ibn Al-Khattab, localizada em Foz do Iguaçu, será o palco do Fórum Nacional Inter-religioso de Combate à Intolerância Religiosa. O evento gratuito acontece no dia 29 de março de 2026, às 20h30, e busca consolidar um espaço permanente de diálogo entre diferentes confissões, poder público e sociedade civil

Fórum Nacional Inter-religioso de combate à intolerância religiosa .

Com o objetivo de promover a cultura de paz e defender a liberdade de crença, o encontro reunirá líderes religiosos e membros da comunidade. A proposta é compartilhar experiências e traçar caminhos para uma convivência baseada no respeito mútuo e na aceitação das diferenças.

A Importância do Diálogo Inter-religioso

O jornalista Roberto Nonato, mediador do evento, ressalta que o acolhimento entre as religiões é essencial em um Estado laico como o Brasil. Ele destaca que a enorme diversidade religiosa do país exige um esforço contínuo de compreensão e respeito ativo.

Para Maze Saad, presidente do Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial de Foz do Iguaçu (COMPIR), o fórum fortalece a educação para a diversidade. Ela aponta que a região de fronteira já é marcada pela pluralidade cultural e que encontros como este são fundamentais para combater o preconceito e fomentar uma sociedade inclusiva.

Educação e Direitos Humanos em Foco

A iniciativa está alinhada aos princípios da Organização das Nações Unidas (ONU) e da UNESCO. Ambas as instituições alertam que a intolerância viola os direitos humanos e afeta diretamente o desenvolvimento e a democracia, sendo a educação a principal ferramenta para reverter esse cenário de exclusão.

A advogada Jamila Hussein, diretora social da Associação Nacional de Juristas Islâmicos (ANAJI), pontua que o evento transforma princípios jurídicos abstratos em práticas concretas. Segundo ela, o espaço serve para a formulação de políticas públicas e para o fortalecimento democrático.

O Sheikh Jihad Hammadeh, vice-presidente da União Nacional das Entidades Islâmicas (UNI), reforça que o diálogo é uma prática religiosa indispensável. Ele explica que discordar é um direito de todos, mas o desrespeito é inaceitável, sendo a união o único caminho para estabelecer a paz e a liberdade de crença no país.

Lideranças e Palestrantes Confirmados

A programação conta com nomes de destaque em diversas áreas de atuação. A mediação ficará a cargo do experiente jornalista Roberto Nonato, âncora com mais de 30 anos de carreira e passagens por grandes veículos de comunicação do Brasil.

Entre os palestrantes religiosos e jurídicos estão o Sheikh Jihad Hammadeh, a advogada Jamila Hussein e a vereadora Anice Gazzaoui, reconhecida como a primeira parlamentar muçulmana na América Latina.

O painel também terá a presença de Dom Sergio de Deus Borges, Bispo Diocesano de Foz do Iguaçu, do advogado Luciano Lima, presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB Foz, e do Pastor Gilson Alcantara, presidente do Conselho de Pastores da cidade.

Serviço do Evento

O Fórum Nacional Inter-religioso de Combate à Intolerância Religiosa é aberto ao público e oferece certificação de quatro horas aos participantes. As vagas são limitadas e exigem cadastro prévio.

Data: 29 de março de 2026 Fórum Nacional Inter-religioso de combate à intolerância religiosa

29 de março de 2026 Horário: 20h30

20h30 Local: Salão Nobre da Mesquita Omar Ibn Al-Khattab (Foz do Iguaçu, PR)

Salão Nobre da Mesquita Omar Ibn Al-Khattab (Foz do Iguaçu, PR) Entrada: Gratuita

Gratuita Inscrições para o público: Disponíveis na plataforma Sympla Fórum Nacional Inter-religioso de combate à intolerância religiosa

Disponíveis na plataforma Sympla Credenciamento de imprensa: Via formulário online oficial MESQUITA DE FOZ: FÓRUM NACIONAL INTER-RELIGIOSO DE COMBATE À INTOLERÂNCIA RELIGIOSA.