Moradores de Municípios Lindeiros Têm Desconto no Dreams Park Show em Abril

Os moradores das cidades vizinhas ao Parque Nacional do Iguaçu e ao Lago de Itaipu ganharam um incentivo especial para o lazer neste mês. O Complexo Dreams Park Show e o Eco Park Foz liberaram a tarifa solidária durante todo o mês de abril, benefício que se estende ao feriado de Tiradentes.

A iniciativa iguala o valor pago pelos moradores da região ao preço especial já praticado para os iguaçuenses, promovendo o turismo regional e o acesso à cultura e ao entretenimento.

Como Funciona a Tarifa Solidária

Até o dia 30 de abril, os ingressos para atrações como Museu de Cera, Maravilhas do Mundo, Vale dos Dinossauros, Dreams Motor Show e Eco Park Foz custam apenas R$ 25 por passeio.

Para quem deseja viver a experiência de 10 graus negativos no Dreams Ice Bar, com direito a open bar por 30 minutos, o valor promocional é de R$ 35.

Para garantir o benefício, a compra deve ser realizada exclusivamente pelo site oficial do complexo. No dia da visita, é obrigatório apresentar um comprovante de residência atualizado e um documento pessoal com foto nas bilheterias.

Espetáculo Magic Incluso no Ingresso

Um dos grandes atrativos desta temporada é a inclusão do Espetáculo Magic no valor da entrada. A atração ocorre durante os horários de almoço e jantar no Dreams Motor Show.

O show reúne apresentações de acrobacias, números de mágica e o tradicional globo da morte, proporcionando uma experiência completa para quem escolhe fazer suas refeições no local.

Roteiro de Diversão para Toda a Família

O complexo oferece opções variadas que preenchem um dia inteiro de atividades. A organização do espaço permite criar um roteiro dinâmico para todas as idades.

Aventura e Natureza

O passeio pode começar pelo Vale dos Dinossauros, que conta com trilhas ao ar livre, tirolesa e o Tubing Escorregassauro. Esta última atração é um escorregador de 70 metros feito em boia, atingindo velocidades de até 20 km/h. O espaço também dispõe de um parquinho para as crianças menores.

No Eco Park Foz, o foco é a conexão com o meio ambiente. O grande destaque do parque é a apresentação das aves de rapina, onde falcões realizam voos impressionantes que podem chegar a quase 300 km/h.

Cultura e Curiosidades

O Museu de Cera abriga mais de 120 estátuas de personalidades mundiais. A mais recente adição é a figura do apresentador Ratinho. Os visitantes podem tirar fotos e até fazer moldes de cera das próprias mãos. Em seguida, o espaço Maravilhas do Mundo permite uma viagem rápida por monumentos de diversos países.

Gastronomia e Vida Noturna

Para encerrar o dia, o Dreams Motor Show combina um museu de motocicletas clássicas com um cardápio variado de comidas e bebidas. Aos sábados, o espaço ganha ainda mais vida com shows de rock a partir das 22h. O complexo também conta com a loja Luryx para quem deseja fazer compras antes de ir embora.