Moro defende integração fronteiriça e faz balanço de mandato em plenária trinacional

Em discurso para lideranças da Argentina, Brasil e Paraguai, o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) afirmou que é necessário “blindar o Paraná” diante do que chamou de “inversão de valores” em nível federal. A fala ocorreu durante plenária lotada do Conselho de Desenvolvimento Trinacional (Codetri), realizada na segunda-feira, 16 de março.

Pré-candidato ao governo do estado, Moro recebeu pautas da região nas áreas de saúde e segurança e defendeu o processo de integração entre os países vizinhos. Ele criticou a atual política diplomática do governo brasileiro e a falta de fortalecimento do Mercosul.

Demandas históricas da fronteira

O senador citou obras e ações que considera prioritárias e ainda não concluídas. Três décadas se passaram e a BR-277 ainda não foi duplicada, afirmou. O modelo de pedágio vigente, na avaliação dele, afeta diretamente a competitividade do Oeste do Paraná.

Moro também mencionou que a energia elétrica não chega com a qualidade exigida pelo setor produtivo local e que a Rodovia das Cataratas só está sendo concluída em ano eleitoral.

“Perdemos em competitividade. Nossas empresas estão preferindo o Paraguai e cooperativas constroem porto em estado vizinho”, argumentou. “O setor privado cresce exponencialmente, mas precisamos de um salto na gestão, reduzindo a carga tributária e enfrentando os pontos de estrangulamento do nosso estado.”

Saúde e segurança como prioridades trinacionais

O presidente do Codetri, Roni Temp, exaltou a importância do diálogo institucional e repassou pautas comuns aos três países. “Não existe fronteira quando o assunto é saúde“, disse. “Temos a promessa de um hospital universitário, que não saiu, e, agora, a construção de um estadual. Precisamos avançar.”

O presidente do Conselho de Desenvolvimento de Presidente Franco (Codefran), Rogélio Rodrigues, ponderou sobre a possibilidade de replicar no Brasil a lei paraguaia de imposto reduzido para a região.

Já o presidente da Câmara de Foz do Iguaçu, vereador Paulo Debrito (PL), pediu atenção para o que avalia ser a “banalização” da educação e da segurança no trânsito, devido a decisões recentes do governo federal.

Críticas ao cenário político nacional

Durante o diálogo, Sergio Moro mencionou que vê se repetirem, na CPI do INSS em andamento no Congresso Nacional, situações semelhantes a investigações anteriores. O mesmo ocorreria, segundo ele, com o escândalo do Banco Master – caso em que o parlamentar defende investigação pelo Legislativo.

“Porém, não deu certo. Seguimos assistindo a uma verdadeira inversão de valores morais no Brasil. O país não tem liderança, estamos em um impasse institucional“, declarou.

“Por isso tudo, vamos fazer do Paraná nossa fortaleza em relação aos desvios de Brasília, com um projeto baseado na honestidade e integridade”, finalizou o senador.