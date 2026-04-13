Mulheres da Unioeste Vencem Hackatour Cataratas com Inovação em Turismo Comunitário

Foz do Iguaçu reafirmou sua vocação para a inovação no último fim de semana com o encerramento de mais uma edição do Hackatour Cataratas. A maratona tecnológica, realizada no Itaipu Parquetec até o domingo (12), premiou uma equipe formada exclusivamente por estudantes da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) com o primeiro lugar.

O evento integra a programação preliminar do Festival Internacional de Turismo Cataratas (FITCataratas) e reuniu empreendedores, estudantes e entusiastas para desenvolver soluções para o setor.

O Projeto Dona Terra e o Protagonismo Local

A equipe Dona Terra, composta por alunas de Turismo e Administração da Unioeste de Foz do Iguaçu, conquistou os jurados com uma proposta focada no turismo comunitário. O projeto coloca os moradores no centro da experiência turística, oferecendo vivências autênticas e garantindo uma captação de vendas justa para a comunidade.

As integrantes Aline dos Santos Machado, Amabily Antunes de Melo, Andrea Francisca Jede, Elisa Angela Dal Moro de Medeiros e Louise Akemi Souza destacaram que a ideia nasceu com o propósito de dar voz à população local. Segundo as estudantes, a proposta tem alma e é voltada para o desenvolvimento real da sociedade iguaçuense.

Mais de 50 Horas de Imersão e Tecnologia

Com o tema central voltado para sustentabilidade e parques turísticos, o Hackatour reuniu 80 participantes de diversas áreas. Durante pouco mais de 50 horas de trabalho intenso, as equipes multidisciplinares criaram soluções focadas em captação de dados e promoção turística, sempre com o apoio de mentores especializados.

A coordenadora do evento, Elaine da Luz, ressaltou a qualidade técnica das propostas e a forte conexão humana do projeto vencedor. Ela destacou que a equipe Dona Terra construiu uma solução sólida, compreendendo o problema do mercado desde a sua raiz e unindo inovação à natureza dentro do parque tecnológico.

Pódio, Premiações e Aceleração de Negócios

Além do prêmio de R$ 5 mil para a equipe campeã, o evento reconheceu outros talentos do estado. O segundo lugar ficou com a equipe Tríplice Code, formada por estudantes de Inteligência Artificial de Toledo, Palotina e Formosa, que levou R$ 3 mil. Já a terceira colocação foi para o time TripData, de Toledo, premiado com R$ 2 mil.

As três equipes mais bem colocadas garantiram benefícios que vão além do valor em dinheiro. Os grupos receberão 36 horas de aceleração, participação em um programa de pré-incubação no Itaipu Parquetec e um espaço exclusivo de exposição na Feira de Turismo e Negócios do FITCataratas 2026.

Avaliação do Mercado e Fomento ao Setor

Os projetos foram julgados por profissionais de peso do setor, avaliando critérios como criatividade, viabilidade de execução e potencial de inovação. Especialistas do Recanto Cataratas, Sebrae e Itaipu Parquetec incentivaram os participantes a transformarem as ideias em produtos reais para suprir as demandas do mercado turístico.

A maratona é uma organização do Idestur, com realização do Itaipu Parquetec e Sebrae, e conta com o patrocínio do Fundo Iguaçu.