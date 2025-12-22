Museu da Imprensa vira fonte ativa de pesquisas e descobertas sobre a história de Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu se orgulha de um novo tesouro para a história: o Museu da Imprensa, transformado em uma fonte primária de pesquisa e descoberta. Com acesso gratuito online a 20 mil páginas de jornais e revistas entre 1953 e 2019, o museu convida pesquisadores, curiosos e todos a mergulhar na rica tapeçaria da história da cidade.

Um Portal para o Passado de Foz do Iguaçu

O projeto, idealizado pela Associação Guatá com o apoio da Itaipu Binacional, oferece um acervo digital abrangente, permitindo explorar a evolução de Foz do Iguaçu em seis décadas. De fatos marcantes a personagens influentes, passando por eventos cruciais, o museu reúne documentos que revelam a dinâmica da cidade.

Descobertas e Temas Explorados

O acervo digital cobre uma vasta gama de temas, desde a construção da Ponte da Amizade e da BR-277 até o cotidiano dos moradores, o turismo e o comércio. A história da usina hidrelétrica de Itaipu, com suas complexidades e desafios, também é um tema central. Além disso, o museu explora a mobilização e a construção da Ponte Tancredo Neves, a expansão da cidade nos anos 80 e suas contradições, e fenômenos sociais únicos da fronteira, como a figura do “laranja”.

Avaliador e Historiador: A professora e pesquisadora do IFPR, Paola Stefanutti, destaca a importância do museu para a salvaguarda da memória local. “O acervo digital é riquíssimo, documenta o cotidiano da fronteira ao longo do tempo, incluindo seus sabores, práticas culturais e memórias alimentares”, explica. “O museu é uma ferramenta indispensável para pesquisas atuais e futuras sobre a alimentação e a história cultural do município”.

Acessibilidade e Engajamento

A tecnologia moderna facilita a pesquisa, com buscadores, redes sociais e o portal do museu. O download em PDF permite preservar o formato original e a fidelidade da fonte. A comunidade já se beneficia com iniciativas como o grupo no WhatsApp, que reúne mais de 15 mil membros e oferece acesso a 28 mil fotografias e reportagens relacionadas à obra de Itaipu.

Histórias e Memórias Locais

Historiadores e moradores locais, como o ex-barrageiro João Thomazi, ressaltam a importância do museu para conectar as gerações e valorizar a história da cidade. “O Museu da Imprensa nos leva a entender e a conhecer nossa Foz do Iguaçu, com fontes juntas em um só lugar”, afirma João.

Visite o Museu da Imprensa

Acesse o site: www.museudaimprensafoz.com.br

Siga nas redes sociais: @museudaimprensafoz

Participe do grupo no WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/CSurBq3JBozGLRAN0aUfyI

Descubra a história de Foz do Iguaçu. Explore, pesquise, aprenda e compartilhe!