Natal da Família Itaipu: Abertura Leva Multidão Histórica ao Gramadão da Vila A

A magia do Natal tomou conta de Foz do Iguaçu neste último sábado (14). Em uma noite memorável, a abertura do Natal da Família Itaipu – Mais que Energia reuniu cerca de 28 mil pessoas no Gramadão da Vila A, marcando o início de uma das celebrações mais aguardadas da região.

O evento, que já se tornou tradição no calendário turístico e cultural da cidade, surpreendeu o público com uma programação repleta de luzes, música e emoção, reafirmando o compromisso da Itaipu Binacional com a comunidade local.

Uma Noite de Encantamento e Luzes

Quem passou pelo Gramadão pôde presenciar um espetáculo visual impressionante. A decoração deste ano superou as expectativas, transformando o espaço em um verdadeiro cenário de conto de fadas natalino. O destaque, claro, foi a chegada do Papai Noel, que emocionou crianças e adultos, criando memórias inesquecíveis para as famílias presentes.

Além da iluminação cênica que cobriu todo o parque, o evento contou com apresentações culturais que valorizaram talentos regionais e trouxeram o espírito de união típico desta época do ano.

Destaques da Programação

Show de Acendimento das Luzes: O momento mais aguardado da noite, onde milhares de lâmpadas sincronizadas iluminaram o céu da Vila A.

Chegada do Papai Noel: Um espetáculo à parte que garantiu o brilho nos olhos dos pequenos.

Apresentações Musicais: O coral e a orquestra trouxeram clássicos natalinos que embalaram a noite.

Impacto no Turismo e na Economia Local

O sucesso de público na abertura do Natal da Família Itaipu não é apenas uma vitória cultural, mas também um motor econômico para Foz do Iguaçu. Eventos dessa magnitude atraem turistas de toda a Tríplice Fronteira e movimentam diversos setores, desde a hotelaria até o comércio de rua e a gastronomia.

“Ver o Gramadão lotado com 28 mil pessoas celebra não apenas o Natal, mas a força da nossa comunidade e o potencial turístico de Foz do Iguaçu além das Cataratas,” destaca a organização do evento.

Serviço: Visite o Natal no Gramadão

Se você perdeu a abertura, não se preocupe. A programação do Natal da Família Itaipu continua intensa durante todo o mês de dezembro. O espaço permanece decorado e aberto para visitação, sendo uma opção perfeita para passeios noturnos em família.

Local: Gramadão da Vila A – Foz do Iguaçu

Entrada: Gratuita

Dica do Portal Iguaçu: Chegue cedo para garantir bons lugares perto do palco e aproveite para tirar fotos nos túneis de luzes instagramáveis espalhados pelo parque.

7Continue acompanhando o Portal Iguaçu para mais notícias sobre os melhores eventos da região e dicas exclusivas do que fazer na Tríplice Fronteira.