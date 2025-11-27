Natal da Família no Gramadão para toda a comunidade em Foz do Iguaçu

O fim de ano em Foz do Iguaçu ganha um brilho especial com o evento Natal da Família no Gramadão. Por 30 dias, a partir do dia 6 de dezembro, o espaço do Gramadão na Vila A será transformado em um grande palco de confraternização, com atrações gratuitas para todas as idades. O clima natalino promete encantar moradores e visitantes, com ambiente decorado, atividades culturais e momentos de convivência e alegria.

Durante esse período, o Gramadão vai oferecer shows, oficinas de arte, fanfarra, a tradicional Casa do Papai Noel, espaços lúdicos para crianças e atividades pensadas para celebrar o espírito natalino em comunidade. A ideia é proporcionar lazer de qualidade sem custos, reunindo famílias, amigos e visitantes em um clima acolhedor, cheio de luzes e esperança.

O Natal da Família no Gramadão representa muito mais do que entretenimento: é uma oportunidade para fortalecer os laços comunitários, renovar tradições e celebrar a união da cidade. A programação variada pretende atender a gostos diversos, desde quem gosta de música e cultura até quem busca diversão em família, arte e convívio social.

Se você está em Foz do Iguaçu ou planeja visitar a cidade nas próximas semanas, esse evento se apresenta como um convite aberto para viver a magia do Natal com intensidade, em um espaço pensado para acolher e emocionar.