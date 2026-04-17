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Natal das Cataratas: Fundação Cultural Pode Integrar Organização Oficial do Evento

O evento natalino mais tradicional de Foz do Iguaçu está prestes a receber um importante reforço institucional. Um projeto de lei em tramitação na Câmara Municipal propõe a inclusão oficial da Fundação Cultural na comissão organizadora da festividade, reconhecendo o papel histórico da entidade na cultura local.

Votação e Tramitação na Câmara Municipal

Os pareceres favoráveis à proposta foram lidos na sessão desta sexta-feira, 17 de abril. Com o avanço na casa legislativa, a matéria entra em votação na sessão extraordinária agendada para o próximo dia 23 de abril, às 08h30min.

A medida altera a Lei nº 3.534/2009, que regulamenta a estrutura do evento. Na prática, a mudança legislativa apenas formaliza uma parceria de sucesso que já ocorre nos bastidores há diversos anos.

Reconhecimento do Papel Artístico

Fundação Cultural de Foz do Iguaçu já atua ativamente na construção do Natal das Cataratas. A instituição é peça fundamental na formatação da programação e na curadoria das atividades que movimentam a cidade durante o período de fim de ano.

De acordo com a justificativa do projeto, a oficialização é necessária devido à forte ligação da festividade com o setor artístico. Essa atuação direta garante que o evento se consolide como uma experiência imersiva e atrativa.

Impacto no Turismo e na Tradição Local

O Natal das Cataratas é um momento estratégico para a economia da cidade, atraindo milhares de visitantes. A presença da Fundação Cultural ajuda a transformar a data em um marco especial tanto para os moradores quanto para os turistas.

Com a inclusão formal da instituição na comissão organizadora, a expectativa do poder público é elevar o padrão de qualidade da festa. O objetivo central é garantir mais organização e identidade cultural, preservando as tradições e ampliando o alcance das atrações.

Crédito da imagem: Christian Rizzi / CMFI

 

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