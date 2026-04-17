Natal das Cataratas: Fundação Cultural Pode Integrar Organização Oficial do Evento

O evento natalino mais tradicional de Foz do Iguaçu está prestes a receber um importante reforço institucional. Um projeto de lei em tramitação na Câmara Municipal propõe a inclusão oficial da Fundação Cultural na comissão organizadora da festividade, reconhecendo o papel histórico da entidade na cultura local.

Votação e Tramitação na Câmara Municipal

Os pareceres favoráveis à proposta foram lidos na sessão desta sexta-feira, 17 de abril. Com o avanço na casa legislativa, a matéria entra em votação na sessão extraordinária agendada para o próximo dia 23 de abril, às 08h30min.

A medida altera a Lei nº 3.534/2009, que regulamenta a estrutura do evento. Na prática, a mudança legislativa apenas formaliza uma parceria de sucesso que já ocorre nos bastidores há diversos anos.

Reconhecimento do Papel Artístico

A Fundação Cultural de Foz do Iguaçu já atua ativamente na construção do Natal das Cataratas. A instituição é peça fundamental na formatação da programação e na curadoria das atividades que movimentam a cidade durante o período de fim de ano.

De acordo com a justificativa do projeto, a oficialização é necessária devido à forte ligação da festividade com o setor artístico. Essa atuação direta garante que o evento se consolide como uma experiência imersiva e atrativa.

Impacto no Turismo e na Tradição Local

O Natal das Cataratas é um momento estratégico para a economia da cidade, atraindo milhares de visitantes. A presença da Fundação Cultural ajuda a transformar a data em um marco especial tanto para os moradores quanto para os turistas.

Com a inclusão formal da instituição na comissão organizadora, a expectativa do poder público é elevar o padrão de qualidade da festa. O objetivo central é garantir mais organização e identidade cultural, preservando as tradições e ampliando o alcance das atrações.

Crédito da imagem: Christian Rizzi / CMFI