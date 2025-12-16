Nova Conquista: Itaipu Cede Área para Comunidade Indígena em Itaipulândia

Um passo importante para a reparação histórica e o desenvolvimento sustentável foi dado no Oeste do Paraná. A Itaipu Binacional oficializou a cessão de uma área estratégica para a comunidade indígena Avá-Guarani, localizada no município de Itaipulândia.

Esta ação não é apenas uma transferência de terras, mas um movimento que visa garantir segurança alimentar, moradia digna e a preservação cultural das famílias que residem na região. Para o Portal Iguaçu, acompanhar essas iniciativas é fundamental para entender o futuro da nossa região.

O Que Muda para a Comunidade em Itaipulândia?

A área cedida pela binacional terá um papel crucial na qualidade de vida dos indígenas. O projeto prevê a utilização do espaço para diversas finalidades essenciais, transformando a realidade local através de:

Agricultura de Subsistência: Espaço adequado para o plantio de alimentos tradicionais, garantindo a segurança alimentar das famílias.

Espaço adequado para o plantio de alimentos tradicionais, garantindo a segurança alimentar das famílias. Preservação Cultural: Um local seguro para a prática de rituais, ensino da língua guarani e fortalecimento das tradições ancestrais.

Um local seguro para a prática de rituais, ensino da língua guarani e fortalecimento das tradições ancestrais. Infraestrutura Básica: Possibilidade de melhorias nas condições de habitação e saneamento.

Compromisso com a Responsabilidade Social

A iniciativa reforça o papel da Itaipu Binacional além da geração de energia. A empresa tem intensificado suas ações de responsabilidade socioambiental, buscando harmonizar a relação entre o empreendimento hidrelétrico e as comunidades originárias que habitam as margens do Lago de Itaipu.

Essa cessão de uso atende a uma demanda antiga da comunidade de Itaipulândia e representa um diálogo aberto e construtivo entre a liderança indígena e a diretoria da usina.

Impacto no Oeste do Paraná

A regularização e o apoio às comunidades indígenas trazem benefícios para toda a região. O fortalecimento da cultura Avá-Guarani enriquece o patrimônio cultural do Oeste do Paraná e fomenta o respeito à diversidade.

O Portal Iguaçu continuará acompanhando os desdobramentos desta ação e os próximos passos para a implementação das melhorias previstas na área cedida.

Fique ligado no Portal Iguaçu para mais notícias sobre o desenvolvimento da nossa região.