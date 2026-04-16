Nova Raia-Chita Chega ao AquaFoz e Público Pode Escolher o Nome

O feriado de Tiradentes reserva uma novidade para os visitantes do AquaFoz, em Foz do Iguaçu. O aquário acaba de receber uma raia-chita, que já está em exibição nos tanques e promete encantar o público. Para celebrar a chegada, os visitantes estão convidados a participar de uma votação especial para batizar a nova moradora.

Intercâmbio e Adaptação

A fêmea tem cerca de cinco anos de idade e chegou à cidade por meio de um intercâmbio com o AquaRio, no Rio de Janeiro. Essa prática colaborativa entre instituições é fundamental para fortalecer o manejo e a conservação da biodiversidade marinha.

Segundo a equipe técnica do aquário, o processo de adaptação foi um sucesso. O animal apresenta comportamento bastante ativo, interage de forma positiva com os tratadores e já pode ser observado de perto durante os momentos de alimentação.

Como Votar no Nome da Raia

A escolha do nome acontece de forma interativa e acessível. Quem visitar o espaço encontrará QR Codes distribuídos em pontos estratégicos para registrar o voto pelo celular. Além disso, é possível participar pelas redes sociais oficiais do AquaFoz, deixando a preferência nos comentários.

As opções disponíveis para votação são:

Poá: referência às manchas arredondadas presentes no corpo do animal.

referência às manchas arredondadas presentes no corpo do animal. Maresia: alusão ao ambiente marinho e à brisa do oceano.

alusão ao ambiente marinho e à brisa do oceano. Chiquinha: homenagem à popular personagem da televisão.

homenagem à popular personagem da televisão. Iracema: inspirada no romance de José de Alencar, associada à natureza.

inspirada no romance de José de Alencar, associada à natureza. Chitara: referência à guerreira da série ThunderCats, representando a força feminina e a estética das pintas da raia.

Curiosidades Sobre a Espécie

Típica do Oceano Atlântico, a raia-chita chama a atenção pela coloração acinzentada coberta por manchas brancas. A espécie impressiona pelo tamanho, podendo atingir até três metros de envergadura e pesar cerca de 200 quilos.

Sua dieta é baseada em peixes, moluscos e crustáceos. Esse hábito alimentar torna a espécie uma peça fundamental para a manutenção e o equilíbrio dos ecossistemas marinhos.

Estrutura de Padrão Internacional

Localizado na Avenida das Cataratas, em frente ao Parque Nacional do Iguaçu, o AquaFoz oferece um percurso autoguiado de três andares. O complexo conta com 28 recintos e mais de 3,3 milhões de litros de água.

O espaço conecta os ecossistemas dos rios Iguaçu e Paraná ao oceano. Durante a visita, o público pode observar desde espécies locais, como o endêmico surubim-do-Iguaçu, até grandes tubarões e raias em um dos maiores tanques oceânicos da América do Sul. A experiência inclui tecnologia sensorial, áreas de alimentação e loja temática.

Horário Especial de Feriado

Para garantir que moradores e turistas aproveitem a atração com tranquilidade, o AquaFoz funcionará em horário ampliado durante o feriado. Entre os dias 18 e 21 de abril, as bilheterias permanecerão abertas até as 18h.

Serviço

Local: AquaFoz (Av. das Cataratas, BR, KM 18, Foz do Iguaçu, PR) Data do horário especial: 18, 19, 20 e 21 de abril Horário: Bilheterias abertas até as 18h Ingressos: Disponíveis no site oficial do atrativo