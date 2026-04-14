Novo Aparelho de Ressonância Magnética em Foz do Iguaçu Amplia Capacidade para 11 Mil Exames ao Ano

A saúde pública de Foz do Iguaçu acaba de ganhar um reforço de peso. Na manhã desta terça-feira (14), a prefeitura realizou uma visita técnica para marcar o início da fase de testes do novo equipamento de ressonância magnética. O aparelho está instalado no Centro Integrado de Saúde (CIS), anexo ao Poliambulatório Nossa Senhora Aparecida, na região do Porto Meira.

Investimento Milionário e Fim das Viagens para Exames

Com um aporte total de R$ 5,2 milhões, a novidade promete transformar o atendimento aos pacientes da rede municipal e dos municípios que integram a 9ª Regional de Saúde. Do montante investido, R$ 4,5 milhões foram destinados à compra da máquina e R$ 700 mil aplicados nas obras de adequação do espaço.

O prefeito General Silva e Luna, acompanhado do vice-prefeito Ricardinho Nascimento, destacou que a principal vantagem é a comodidade para a população. Segundo o chefe do executivo, o equipamento vai reduzir o tempo de espera, acelerar a entrega de resultados e eliminar a necessidade de deslocamento para outras cidades em busca do exame.

Capacidade de Atendimento e Agilidade

A projeção da Secretaria Municipal de Saúde é realizar cerca de 960 exames por mês, totalizando aproximadamente 11 mil procedimentos anuais. Essa capacidade de operação em grande volume garante diagnósticos mais precisos e rápidos para quem mais precisa.

O secretário municipal de Saúde, Fabio de Mello, ressaltou que a conquista é fruto de uma parceria com o Governo do Estado. O CIS atua como prestador do Programa Opera Paraná, e a nova máquina será fundamental tanto para o diagnóstico inicial quanto para o acompanhamento de pacientes que aguardam nas filas.

Tecnologia de Ponta no Diagnóstico por Imagem

Anunciada em fevereiro de 2026, a aquisição complementa um parque tecnológico que já contava com tomografia, ultrassom e raio-X. O presidente do Grupo CIS, Glauber Garbim, explicou que o modelo escolhido é completo e se destaca pela velocidade na captação das imagens, sendo ideal para atender grandes demandas.

A ressonância magnética é um método não invasivo que utiliza campo magnético e ondas de rádio para gerar imagens detalhadas em 2D e 3D. Gilberto Otta, presidente do grupo SRA/Golaudos, garantiu que Foz do Iguaçu recebe agora um equipamento de última geração, garantindo precisão e qualidade inéditas na cidade.

Aprovação da Comunidade

Para os moradores da região, a estrutura representa mais qualidade de vida e dignidade. Pacientes como Patricia da Silva Franco e a dona de casa Maria Eduarda Bloemer comemoraram a novidade, afirmando que o aparelho trará benefícios reais e imediatos para a saúde de toda a comunidade local.