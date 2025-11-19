ODS na prática: seminários mobilizam mais de 2,4 mil pessoas no Paraná e Mato Grosso do Sul

Os seminários “ODS na Prática: Agenda 2030 para Transformação no Território” encerraram-se na última terça-feira (11), reunindo mais de 2.400 pessoas ao longo de outubro e novembro em 21 municípios do Paraná e do sul do Mato Grosso do Sul.

A iniciativa, liderada pela Itaipu Binacional em conjunto com a Itaipu Parquetec, promoveu reflexões e compromissos alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), mobilizando diferentes setores da sociedade.

Os encontros, que integram as ações dos Núcleos de Cooperação Socioambiental, reforçaram a importância da atuação municipal, do engajamento comunitário e do papel do Brasil diante do Pacto Global da ONU para assegurar uma trajetória de desenvolvimento sustentável.

As palestrantes Mahryan Sampaio, ativista climática, e Fabiana Campos, doutora em Ciências, percorreram a região para demonstrar, de maneira acessível e motivadora, que a Agenda 2030 depende de decisões administrativas eficientes e, principalmente, de atitudes cotidianas da população.

O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, destacou:

“Percebemos que há interesse real em avançar. Cada seminário demonstrou a intenção de transformar a Agenda 2030 em uma ação concreta.”

Participação ampla e inclusão social

Os eventos registraram presença de estudantes, professores, prefeitos, secretários municipais, lideranças sociais, movimentos indígenas, ONG’s e coletivos comunitários.

O indígena Elverson Vieira, da União Nacional Indígena das Comunidades Ameríndios (Unica), reforçou o impacto dos ODS sobre os povos originários:

“Estamos aqui para aprender e levar esse conhecimento às aldeias. Os ODS são fundamentais para integrar povos e garantir respeito.”

ODS prioritário para cada município

Um dos destaques dos encontros foi a escolha de um ODS prioritário para implementação local.

Para Leslie Defante, participante de Francisco Beltrão, o debate reforça o papel da comunidade:

“Precisamos reconhecer o que já fazemos e, principalmente, o que ainda podemos melhorar.”

Gestão pública como protagonista

A participação de gestores públicos também foi um dos eixos do ciclo.

O secretário de Cornélio Procópio, Ruy Sampaio, avaliou a integração entre municípios:

“Precisamos conhecer os instrumentos existentes para avançarmos de forma conjunta. Sem gestão pública envolvida, não há progresso.”

Já a prefeita de São Mateus do Sul, Fernanda Sardanha, lembrou que o alinhamento regional fortalece soluções:

“A troca entre municípios nos ajuda a planejar ações estratégicas em bloco.”

Valorização econômica e impacto social

As ações marcaram o encerramento das atividades de 2025 dos Núcleos de Cooperação Socioambiental. Além das palestras, houve impacto econômico direto: 19 das 21 refeições foram contratadas de agricultores familiares da região, estimulando a economia local.

O agricultor João Luiz, da Coprofap, observou:

“É uma oportunidade de ampliar nossa produção, investir e crescer, graças a uma rede que valoriza nossa agricultura.”

Criados em 2024 no âmbito do programa Itaipu Mais que Energia, os Núcleos atuam em parceria com municípios e instituições, abrangendo 399 cidades do Paraná e 35 do Mato Grosso do Sul, áreas de influência direta da usina.

Os núcleos funcionam como espaço de formação, diálogo e planejamento, baseados em governança participativa e na construção de políticas sustentáveis em longo prazo.