Oficinas de educação midiática da Itaipu e Itaipu Parquetec se destacam na Caravana Federativa em Foz do Iguaçu

Foram realizadas 22 oficinas presenciais em 21 Núcleos de Cooperação Socioambiental , além de dois encontros virtuais , com a participação de aproximadamente 400 jovens .

A ação faz parte do programa de comunicação da Itaipu, junto com o Programa Governança Participativa, com foco no enfrentamento da desinformação climática e ambiental .

Um dos resultados práticos: lançamento de um concurso de vídeos voltado aos participantes das oficinas — o desafio é produzir um vídeo de até 1 minuto (grupos de quatro pessoas), que responda à pergunta "Como combater a desinformação climática e ambiental?", com foco na plataforma TikTok. A premiação dos três melhores vídeos será em 27 de novembro, em Foz do Iguaçu.