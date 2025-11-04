Oficinas de educação midiática da Itaipu e Itaipu Parquetec se destacam na Caravana Federativa em Foz do Iguaçu

Iniciativa mobiliza cerca de 400 jovens e fortalece a prevenção à desinformação ambiental e climática
Na última sexta-feira (31 de outubro de 2025) em Foz do Iguaçu (PR), a Caravana Federativa trouxe como um dos destaques a realização das oficinas de educação midiática promovidas pela Itaipu Binacional em parceria com a Itaipu Parquetec.
🎓 O que são essas oficinas
-
Foram realizadas 22 oficinas presenciais em 21 Núcleos de Cooperação Socioambiental, além de dois encontros virtuais, com a participação de aproximadamente 400 jovens.
-
A ação faz parte do programa de comunicação da Itaipu, junto com o Programa Governança Participativa, com foco no enfrentamento da desinformação climática e ambiental.
-
Um dos resultados práticos: lançamento de um concurso de vídeos voltado aos participantes das oficinas — o desafio é produzir um vídeo de até 1 minuto (grupos de quatro pessoas), que responda à pergunta "Como combater a desinformação climática e ambiental?", com foco na plataforma TikTok. A premiação dos três melhores vídeos será em 27 de novembro, em Foz do Iguaçu.
🌍 Por que isso importa para Foz do Iguaçu e região
-
Foz do Iguaçu, por abrigar a sede brasileira da Itaipu, torna-se polo de iniciativas de educação socioambiental e inovação — estas oficinas reforçam a capacidade local de atuação em temas estratégicos como mudança climática, comunicação digital e juventude.
-
A formação de jovens como agentes de comunicação e conscientização fortalece o ecossistema de tecnologia, inovação e sustentabilidade na região, em sintonia com o papel da Itaipu Parquetec.
-
Além disso, ao estar no contexto da Caravana Federativa, a iniciativa evidencia a articulação entre governo federal, estadual, municipal e setor privado para ações de impacto local, algo estratégico para projetos de futuro — inclusive para empreendimentos de turismo, tecnologia e economia criativa na trí-fronteira.
🧩 Detalhes adicionais da atividade
-
Durante a oficina na Caravana, foram apresentados acompanhamentos, guias e metodologias: o "Guia sobre usos de dispositivos digitais – crianças, adolescentes e telas" foi apresentado por representantes da Secretaria de Comunicação da Presidência da República e da Itaipu.
-
Já no âmbito dos Núcleos de Cooperação Socioambiental — instituídos em 2024 no âmbito do programa Itaipu Mais que Energia — a metodologia combina escuta, formação e mobilização de instituições e jovens nos 399 municípios do Paraná e 35 do sul do Mato Grosso do Sul (área de atuação da usina).