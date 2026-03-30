Paraná anuncia R$ 13 milhões para novas entregas do Transforma IA e modernização dos serviços públicos

Programa inédito no país prevê investimentos em inteligência artificial, automação e transformação digital para ampliar eficiência em áreas como Segurança Pública, Educação e Agricultura

O anúncio

O secretário de Estado das Cidades, Guto Silva, participou nesta segunda-feira (30), em Curitiba, do lançamento das novas entregas do programa Transforma IA, ao lado do vice-governador Darci Piana. A iniciativa do Governo do Paraná mobiliza um investimento de R$ 13 milhões para modernizar a administração pública e aumentar a eficiência dos serviços prestados à população.

Objetivo e metas

Coordenado pela Secretaria de Estado da Inovação e Inteligência Artificial, o Transforma IA reúne projetos de inteligência artificial, automação e transformação digital aplicados a diferentes áreas governamentais. O governo projeta a implementação de 30 novas soluções até o final do ano, com foco em simplificar processos, reduzir burocracia e melhorar a experiência do usuário com os serviços públicos.

Declarações oficiais

Guto Silva afirmou que o Paraná tem avançado na incorporação de tecnologia ao serviço público. Segundo o secretário, o Estado optou por acelerar ferramentas que visam “melhorar a vida das pessoas e o serviço público”. Ele destacou que a inteligência artificial já tem gerado ganhos concretos, automatizando processos e facilitando tarefas cotidianas.

Soluções em andamento

O programa já contempla diversas aplicações práticas de IA e automação. Entre as iniciativas em desenvolvimento estão:

reconhecimento facial para uso em sistemas públicos;

dispensa da prova de vida na área previdenciária;

ferramentas educacionais voltadas à aprendizagem;

outras soluções de suporte à gestão e ao atendimento ao cidadão.

Foco em Segurança Pública

No eixo de Segurança Pública, as novas entregas preveem a criação de uma infraestrutura integrada de dados. A proposta é consolidar informações de diferentes órgãos em um ambiente único e seguro, permitindo análises em tempo real para apoiar decisões operacionais.

Também foram anunciadas ferramentas baseadas em IA para as forças policiais, com assistentes digitais que facilitam o acesso a protocolos, legislações e dados operacionais em campo. O pacote inclui ainda sistemas analíticos de trânsito capazes de identificar padrões de acidentes e orientar ações preventivas fundamentadas em evidências.

Impacto esperado

Com investimentos direcionados e adoção de tecnologias de ponta, o governo estadual busca reduzir custos operacionais, acelerar processos internos e elevar a qualidade dos serviços públicos. A integração entre diferentes bases de dados e o uso de IA prometem melhorar a resposta a demandas emergenciais e a eficiência das políticas públicas nas áreas atendidas.