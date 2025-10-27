Paraná registra cinco superávits desde 2019 e iguala marca histórica da década anterior

O Paraná confirmou sua força no comércio exterior ao acumular cinco superávits consecutivos desde 2019, segundo o Ipardes. De janeiro a setembro de 2025, o estado já soma US$ 2,1 bilhões de saldo positivo, com US$ 17,7 bilhões em exportações e US$ 15,6 bilhões em importações.

O desempenho reflete a competitividade das empresas paranaenses e a diversificação da pauta exportadora, que inclui desde alimentos até veículos e maquinários.

“Os resultados mostram o potencial do Paraná e o impacto do investimento em infraestrutura e logística”, destacou Jorge Callado, diretor-presidente do Ipardes.

Entre 2019 e 2025, o estado manteve resultados consistentes, mesmo durante a pandemia, consolidando-se como uma das economias mais fortes do país.

📈 Fonte: Agência de Notícias do Governo do Paraná (27/10/2025)