Parque das Aves espera receber 12 mil visitantes durante o feriado de Tiradentes

Atrativo funcionará todos os dias, das 8h30 às 17h, durante o feriado prolongado O Parque das Aves, em Foz do Iguaçu (PR), espera receber cerca de 12 mil visitantes entre os dias 18 e 21 de abril, durante o feriado de Tiradentes. A expectativa acompanha o movimento do Destino Iguaçu, reforçando a região como uma das principais escolhas para quem busca experiências em meio à natureza e contato com a Mata Atlântica. No período, o parque funcionará todos os dias, das 8h30 às 17h, incluindo o próprio feriado. O horário permite percorrer a trilha com tranquilidade e aproveitar os diferentes espaços do atrativo, além das opções do Complexo Gastronômico ao longo do passeio.
“A expectativa de público acompanha o momento positivo do turismo em Foz do Iguaçu, especialmente em feriados prolongados. A cidade tem se consolidado como um destino completo, e o Parque contribui para esse cenário ao oferecer uma visita inesquecível, conectada à natureza e alinhada ao perfil de visitantes que buscam tranquilidade e contato com a Mata Atlântica”, destaca a gerente de Relacionamento e Negócios, Melissa Correa.