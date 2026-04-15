Parque das Aves espera receber 12 mil visitantes durante o feriado de Tiradentes

“A expectativa de público acompanha o momento positivo do turismo em Foz do Iguaçu, especialmente em feriados prolongados. A cidade tem se consolidado como um destino completo, e o Parque contribui para esse cenário ao oferecer uma visita inesquecível, conectada à natureza e alinhada ao perfil de visitantes que buscam tranquilidade e contato com a Mata Atlântica”, destaca a gerente de Relacionamento e Negócios, Melissa Correa.

Exposição especial no feriado

“Onde foram parar as araras-vermelhas da Terra das Cataratas?”

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Atrativo funcionará todos os dias, das 8h30 às 17h, durante o feriado prolongado O Parque das Aves, em Foz do Iguaçu (PR), espera receber cerca de 12 mil visitantes entre os dias 18 e 21 de abril, durante o feriado de Tiradentes. A expectativa acompanha o movimento do Destino Iguaçu, reforçando a região como uma das principais escolhas para quem busca experiências em meio à natureza e contato com a Mata Atlântica. No período, o parque funcionará todos os dias, das 8h30 às 17h, incluindo o próprio feriado. O horário permite percorrer a trilha com tranquilidade e aproveitar os diferentes espaços do atrativo, além das opções do Complexo Gastronômico ao longo do passeio.Já no dia 20 de abril, das 9h às 16h, será realizada a exposição:A atividade acontece no Espaço Cheripipi e convida o público a conhecer a presença histórica da espécie na região, além de refletir sobre os impactos que levaram ao seu desaparecimento local. A ação integra a experiência de visitação e amplia o contato dos visitantes com temas relacionados à conservação, permitindo também acompanhar momentos da rotina dos animais ao longo da trilha.