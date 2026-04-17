Parque Nacional do Iguaçu amplia horário e prepara programação especial para o feriado de Tiradentes

O Parque Nacional do Iguaçu, abrigo das mundialmente reconhecidas Cataratas do Iguaçu, preparou uma programação especial para o feriado prolongado de Tiradentes (21). Entre os dias 18 e 21 de abril (sábado a terça-feira), o parque funcionará das 8h às 16h, uma hora mais cedo que o horário habitual, ampliando o tempo de visitação para quem deseja viver o destino com mais tranquilidade.

A expectativa é superar a marca de 35 mil visitantes ao longo dos quatro dias, reforçando o parque como um dos destinos mais procurados do Brasil em períodos de feriado.

Dia dos Povos Indígenas

A programação inclui uma celebração especial ao Dia dos Povos Indígenas, no sábado (18), com uma edição exclusiva da tradicional feirinha protagonizada por comunidades indígenas. A atividade será realizada no Centro de Visitantes, das 8h30 às 16h, e contará também com a apresentação de um coral indígena, proporcionando uma imersão cultural autêntica e enriquecedora aos visitantes.

Experiências exclusivas

Para quem busca experiências diferenciadas em meio à natureza, o Amanhecer nas Cataratas terá datas extras durante o feriado, com edições todos os dias. Também estão confirmadas edições dos passeios exclusivos Pôr do Sol nas Cataratas e Céu das Cataratas, que oferecem novas formas de contemplar as quedas em horários especiais.

As atividades ao ar livre ganham ainda mais destaque, com trilhas e percursos de bicicleta em meio à Mata Atlântica, experiências já inclusas no ingresso, que encantam visitantes de todas as idades.

A programação se completa com opções gastronômicas como o café no Espaço Usina, localizado no Circuito São João, e o almoço nos restaurantes Canoas Mirim (localizado no Espaço Porto Canoas) e restaurante Cocar (localizado no Centro de Visitantes).

Com uma programação diversificada e horário ampliado, a recomendação é que os visitantes planejem a visita para dois ou mais dias, garantindo uma experiência ainda mais completa.

“Estamos preparados para receber um grande público no feriado de Tiradentes, com experiências que valorizam ainda mais a visita ao Parque Nacional do Iguaçu. Nosso objetivo é proporcionar momentos únicos de conexão com a natureza e incentivar que o visitante permaneça mais tempo no destino para aproveitar tudo o que o parque oferece”, destaca Mario Macedo Junior, CEO da concessionária Urbia+Cataratas.

Sobre o Parque Nacional do Iguaçu

O Parque Nacional do Iguaçu, administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, conta com a gestão de visitação turística da concessionária Urbia+Cataratas. Reconhecido como Patrimônio Mundial Natural pela UNESCO, é referência internacional em turismo sustentável e foi eleito a principal atração do Brasil e da América Latina no prêmio Best of the Best 2025, do Tripadvisor.

Crédito das imagens: divulgação Urbia+Cataratas/Eagle Eye Company

Mais informações:

contato@catarataspni.com.br

cataratasdoiguacu.com.br