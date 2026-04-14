Parque Nacional do Iguaçu Entra no Top 3 de Ranking Internacional de Turismo de Natureza

O Parque Nacional do Iguaçu, lar das famosas Cataratas do Iguaçu, acaba de conquistar o terceiro lugar em um prestigiado ranking global. A lista destaca os parques mais populares do mundo que possuem o título de Patrimônio Natural Mundial concedido pela Unesco.

Único Destino Brasileiro Entre os Melhores do Mundo

O levantamento foi organizado pela plataforma TUI Musement e utilizou as avaliações dos visitantes no Google como critério principal. O destino paranaense é o único representante do Brasil na seleção.

No ranking, o parque brasileiro ficou atrás apenas do Parque Nacional dos Lagos de Plitvice, na Croácia, e do Parque Nacional Iguazú, na Argentina. Enquanto os dois primeiros colocados somam pouco mais de 100 mil avaliações, com notas 4,8 e 4,9, o lado brasileiro das Cataratas reúne quase 70 mil resenhas e mantém uma excelente média de 4,8.

Biodiversidade e Novas Experiências para os Visitantes

Declaradas Patrimônio da Humanidade na década de 1980, as Cataratas do Iguaçu formam o maior conjunto de quedas de água do planeta. O local também ostenta o título de uma das sete maravilhas naturais do mundo desde 2011

Cataratas do Iguaçu – Parque Nacional do Iguaçu – Paraná – Brasil .

Com 185 mil hectares, a unidade de conservação protege um dos maiores remanescentes de Mata Atlântica do interior do país. Para enriquecer a visitação, o parque tem recebido investimentos constantes em infraestrutura e novas vivências.

Hoje, os turistas podem explorar as belezas naturais em horários alternativos, com passeios exclusivos como o Amanhecer e o Pôr do Sol nas Cataratas, além de diversas opções de trilhas e rotas de bicicleta

Cataratas do Iguaçu – Parque Nacional do Iguaçu – Paraná – Brasil .

Reconhecimento e Gestão Sustentável

Mario Macedo Junior, CEO da Urbia+Cataratas, destaca que o trabalho contínuo busca reforçar o destino como referência global em natureza. Segundo o executivo, o objetivo é oferecer experiências imersivas que incentivem o turismo de permanência, unindo aventura e contemplação do patrimônio natural.

A administração da unidade é feita pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), com a gestão turística a cargo da concessionária Urbia Cataratas

Cataratas do Iguaçu – Parque Nacional do Iguaçu – Paraná – Brasil .

O sucesso desse modelo de turismo sustentável também rendeu ao parque o prêmio Tripadvisor Travellers’ Choice Best of the Best 2025, consolidando o local como a principal atração turística do Brasil e da América Latina.