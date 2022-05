Parque Tecnológico Itaipu – Brasil participa em São Paulo do Smart City Business Brazil Congress

Agenda do evento, que é um dos mais estratégicos sobre o setor, discute temas que ajudarão na criação e consolidação do mercado de Cidades Inteligentes no Brasil e no mundo.

O Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR), está presente no Smart City Business Brazil Congress (SCBA), em São Paulo, apresentando projetos em Cidades Inteligentes desenvolvidos e testados em Foz do Iguaçu. Com mais de 100 palestras e painéis o evento tem como tema infraestruturas digitais e gestão de cidades.

A programação teve início nesta última terça-feira (24), com cerimônia de abertura e seguirá até quinta-feira (26), conectando líderes, gestores e agentes governamentais e iniciativa privada por meio de exposições, palestras, painéis e plenárias.

No estande do PTI-BR estão sendo apresentados para o público do evento, que pensa, planeja e estrutura a infraestrutura digital das cidades, o hub de inovação implantado em Foz do Iguaçu.

Além da exposição de iniciativas e expertises como a do Programa Vila A Inteligente, Laboratório de Infraestrutura de Qualidade (IQ), Índice de Sucesso do Usuário (ISU), primeiro Centro de Excelência em Smart Cities do Brasil e todos os outros projetos que formam o hub de inovação, o Parque Tecnológico também está participando dos painéis e plenárias visando prospectar e fortalecer parcerias.

Também estão presentes com o PTI-BR no evento, a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, a Brasil Soberano, ABDI, INMETRO, ABNT, ABRAC e as empresas do Programa Smart Vitrine.

Programação

No primeiro dia de exposição e agendas, o diretor de negócios e inovação do PTI-BR, Rodrigo Regis, participou do painel com o tema “O que se deve fazer para acelerar a implantação do 5G”. O objetivo da reunião estratégica foi discutir sobre como o 5G pode trazer grandes benefícios às empresas, cidadãos e governos, com a melhoria do acesso à internet, maior disponibilidade de serviços on-line e infraestrutura necessária para a implantação das soluções em Cidades Inteligentes.

Em seguida, o diretor superintendente do PTI-BR, general Eduardo Garrido, esteve presente no painel sobre os “Desafios para potencializar o mercado de IOT nas cidades e o que fazer para superá-los”. A agenda reuniu CEO’s de empresas de tecnologias e soluções diversas, nos mais variados mercados, para discutir questões que vão permitir que o mercado para soluções de IoT possa crescer em várias frentes dentro das cidades.

A agenda de participação do PTI-BR no evento tem continuidade amanhã (26), às 11h, quando o diretor de negócios e inovação do PTI-BR, Rodrigo Regis, volta a participar de uma agenda estratégica sobre “Tecnologias de base para implantação das Cidades Inteligentes. Quais e como escolher”. Às 11h40, será apresentado pelo analista de negócios, Leonel Rodrigues, o Índice de Sucesso do Usuário (ISU), primeira metodologia de validação de tecnologias para Cidades Inteligentes sob a ótica do usuário no Brasil.

Na parte da tarde, às 14h, o engenheiro José Alberto Santos, participa do painel sobre “Soluções tecnologias para a mobilidade inteligente”, apresentando a plataforma MoVE, solução desenvolvida pelo PTI-BR que possibilita o monitoramento e compartilhamento de veículos elétricos. Às 15h, o 1º Centro de Excelência em Smart Cities do Brasil ganhará destaque no evento. O analista de negócios, Rafael Campos, abordará como a iniciativa pode integrar e capacitar municípios na temática de Cidades Inteligentes.

Qualidade de vida

Segundo o diretor superintendente do PTI, general Eduardo Garrido, o Parque Tecnológico Itaipu atua em pesquisa, desenvolvimento e inovação buscando soluções tecnológicas e oferecendo assessoramento à implementação de projetos na temática de Cidades Inteligentes. “Durante o SCBA estamos apresentando soluções de negócios e expertises voltadas para cidades inteligentes e inovação urbana implementadas em Foz do Iguaçu. Iniciativas que podem ser replicadas em outras cidades, contribuindo com melhorias em todas as áreas, especialmente na segurança, mobilidade urbana e sustentabilidade e na qualidade de vida”, destacou.

De acordo com o diretor de negócios e inovação do PTI-BR, Rodrigo Regis, o Parque Tecnológico tem como propósito, em sua atuação voltada para Cidades Inteligentes, promover o desenvolvimento de produtos, serviços, gerar visibilidade e atração de novos negócios com a finalidade testar e validar soluções tecnológicas que visem melhorar a qualidade de vida das pessoas. “A participação do Parque Tecnológico no evento está alinhada com a missão de oferecer bem-estar e conforto ao cidadão e com o objetivo de consolidar Foz do Iguaçu como um polo de inovação e negócios”, explicou. “É mais uma oportunidade de fomentar esse tema e promover a conexão entre vários atores com atuação no desenvolvimento de cidades mais inteligentes, sustentáveis e humanas”, afirmou.

Conheça o SCBA

O evento é uma promoção do Instituto Smart City Business America (SCBA), entidade que trabalha pelo desenvolvimento das Cidades Inteligentes no continente latino-americano e constituída por empresas, organizações públicas e especialistas em Smart Cities. O instituto está presente em 11 países da América Latina, além de representação nos Estados Unidos e Espanha.

Crédito: Eddie Machado/PTI.