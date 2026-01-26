Parto Normal de Trigêmeos Emociona Hospital Itamed

Família que planejava segundo filho vive gestação natural de trigêmeos e parto normal raríssimo em Foz do Iguaçu

O que começou como o sonho de dar um irmão para Ísis, de 3 anos, acabou se transformando em uma história raríssima e emocionante em Foz do Iguaçu. Ellen e José foram surpreendidos ao descobrir que a gestação, inicialmente suspeita de aborto, evoluía normalmente e não com um, mas três bebês.

Da surpresa ao planejamento

Ao procurar atendimento médico, Ellen recebeu a notícia que mudaria completamente os planos da família. Uma gestação de trigêmeos em andamento. O susto inicial deu lugar à aceitação e a um cuidadoso planejamento para enfrentar a nova realidade.

Gestação de alto risco acompanhada de perto

A gestação foi acompanhada pela Maternidade do Hospital Itamed, referência em Foz do Iguaçu, com classificação de alto risco.

Com 34 semanas de gestação, Ellen seguiu rigorosamente todas as orientações médicas, manteve o pré-natal em dia e realizou exames frequentes.

Segundo a equipe, não houve grandes intercorrências até o momento do parto.

Um parto normal considerado raríssimo

A cesariana estava programada para o dia 23 de janeiro, às 7h, mas, ao chegar ao hospital, Ellen entrou em trabalho de parto espontâneo.

Contra todas as expectativas, o parto evoluiu de forma natural:

Ravi nasceu primeiro, em parto normal

Minutos depois, Maya e Maitê também nasceram em parto normal

Em apenas 15 minutos, os três bebês vieram ao mundo saudáveis.

O parto normal de trigêmeos é considerado extremamente raro na obstetrícia.

Emoção e reconhecimento da equipe médica

A obstetra Dra. Luciene Batista destacou a postura da gestante durante todo o processo:

“A Ellen seguiu todas as orientações médicas. A calma dela durante o parto foi fundamental para que tudo ocorresse bem.”

Já a enfermeira Larissa Rios, com 10 anos de experiência, relatou a emoção do momento:

“O parto normal de trigêmeos é muito difícil e raro. Mas eles quiseram nascer naturalmente, em apenas 15 minutos. Foi simplesmente maravilhoso.”

Final feliz para a família

✔ Três bebês saudáveis

✔ Sem necessidade de UTI Neonatal

✔ Alta hospitalar prevista para 26 de janeiro

A família Ellen, José e a pequena Ísis deixa o Hospital Itamed com os recém-nascidos Ravi, Maya e Maitê, celebrando uma história marcada por surpresa, cuidado e superação.