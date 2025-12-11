Perimetral Leste é entregue e marca novo ciclo de desenvolvimento para Foz do Iguaçu

Governador Ratinho Junior e prefeito General Silva e Luna inauguram via estratégica que conecta a BR-277 à Ponte da Integração
Obra histórica é liberada para o tráfego
Foz do Iguaçu vive um momento histórico com a entrega oficial da Perimetral Leste, inaugurada pelo governador Ratinho Junior e pelo prefeito General Silva e Luna.
A nova via, com 14,7 km de extensão, está liberada para uso imediato e representa uma mudança profunda na infraestrutura urbana e logística da cidade.
A obra era esperada há mais de quatro décadas e agora se torna realidade, criando um novo eixo de mobilidade que conecta diretamente a BR-277 à Ponte da Integração Brasil–Paraguai, no bairro Porto Meira.
Novo corredor logístico para cargas internacionais
Com a abertura da Perimetral Leste, Foz do Iguaçu passa a contar com um corredor dedicado ao transporte de cargas.
O fluxo pesado que antes atravessava áreas urbanas — Ponte da Amizade, Avenida JK, Avenida Paraná e Avenida Costa e Silva — será gradualmente redirecionado para a nova via.
Objetivos da nova via:
-
Retirar caminhões do centro da cidade;
-
Reduzir congestionamentos;
-
Aumentar a segurança viária;
-
Melhorar os tempos de deslocamento entre Brasil e Paraguai;
-
Organizar o acesso de veículos para a nova ponte;
-
Preparar a cidade para o crescimento do fluxo de cargas.
A tendência é que a Perimetral Leste se torne o principal corredor logístico da fronteira, fortalecendo a competitividade regional.
Infraestrutura moderna e investimento robusto
A Perimetral Leste foi construída com padrão internacional, incluindo:
-
6 viadutos de grande porte;
-
2 áreas para futuras aduanas e órgãos de fiscalização;
-
Pavimentação resistente para cargas pesadas;
-
Sistema completo de drenagem;
-
Sinalização vertical e horizontal renovada;
-
Dispositivos modernos de segurança.
O investimento total ultrapassa R$ 440 milhões, em parceria entre Governo do Paraná, DER/PR e Itaipu Binacional.
Impacto imediato na mobilidade urbana
Com a liberação da via, já é possível observar mudanças significativas no trânsito:
-
Redução do tráfego de caminhões em áreas centrais;
-
Melhoria no fluxo diário de trabalhadores;
-
Circulação mais fluida para turistas entre hotéis, atrativos e a BR-277;
-
Mais segurança para motoristas e pedestres.
A Perimetral Leste também prepara o trânsito para a operação integral da Ponte da Integração, que futuramente absorverá a maior parte das cargas que hoje passam pela Ponte da Amizade.
Integração trinacional fortalecida
A nova via reforça a posição de Foz do Iguaçu como um dos principais polos de integração da América do Sul.
Benefícios esperados para a região:
-
Agilidade no comércio exterior;
-
Redução de custos logísticos;
-
Impulso ao agronegócio e à indústria;
-
Atração de novos investimentos;
-
Fortalecimento de empresas brasileiras e paraguaias;
-
Consolidação de Foz como hub de transporte e logística.
Declarações das autoridades
O governador Ratinho Junior afirmou que a obra marca “um novo capítulo para Foz do Iguaçu e para o Paraná”, ressaltando o impacto positivo na infraestrutura e no desenvolvimento regional.
O prefeito General Silva e Luna destacou que a Perimetral Leste é “uma conquista histórica da população”, trazendo benefícios imediatos e estruturantes para o município.
Próximos passos para operação plena
A via já está aberta ao trânsito de veículos leves e pesados.
A operação internacional completa, com controle de cargas, dependerá da instalação dos órgãos federais nas áreas das futuras aduanas.
Quando isso ocorrer, a Perimetral Leste e a Ponte da Integração funcionarão de forma completamente integrada.
Marco que transforma o futuro de Foz do Iguaçu
A entrega da Perimetral Leste representa um dos maiores investimentos em infraestrutura na história de Foz do Iguaçu.
A obra reorganiza o trânsito, melhora o fluxo urbano e prepara a cidade para um novo ciclo de crescimento econômico, social e logístico.