Perimetral Leste é entregue e marca novo ciclo de desenvolvimento para Foz do Iguaçu

Governador Ratinho Junior e prefeito General Silva e Luna inauguram via estratégica que conecta a BR-277 à Ponte da Integração

Obra histórica é liberada para o tráfego

Foz do Iguaçu vive um momento histórico com a entrega oficial da Perimetral Leste, inaugurada pelo governador Ratinho Junior e pelo prefeito General Silva e Luna.

A nova via, com 14,7 km de extensão, está liberada para uso imediato e representa uma mudança profunda na infraestrutura urbana e logística da cidade.

A obra era esperada há mais de quatro décadas e agora se torna realidade, criando um novo eixo de mobilidade que conecta diretamente a BR-277 à Ponte da Integração Brasil–Paraguai, no bairro Porto Meira.

Novo corredor logístico para cargas internacionais

Com a abertura da Perimetral Leste, Foz do Iguaçu passa a contar com um corredor dedicado ao transporte de cargas.

O fluxo pesado que antes atravessava áreas urbanas — Ponte da Amizade, Avenida JK, Avenida Paraná e Avenida Costa e Silva — será gradualmente redirecionado para a nova via.

Objetivos da nova via:

Retirar caminhões do centro da cidade;

Reduzir congestionamentos;

Aumentar a segurança viária;

Melhorar os tempos de deslocamento entre Brasil e Paraguai;

Organizar o acesso de veículos para a nova ponte;

Preparar a cidade para o crescimento do fluxo de cargas.

A tendência é que a Perimetral Leste se torne o principal corredor logístico da fronteira, fortalecendo a competitividade regional.

Infraestrutura moderna e investimento robusto

A Perimetral Leste foi construída com padrão internacional, incluindo:

6 viadutos de grande porte;

2 áreas para futuras aduanas e órgãos de fiscalização;

Pavimentação resistente para cargas pesadas;

Sistema completo de drenagem;

Sinalização vertical e horizontal renovada;

Dispositivos modernos de segurança.

O investimento total ultrapassa R$ 440 milhões, em parceria entre Governo do Paraná, DER/PR e Itaipu Binacional.

Impacto imediato na mobilidade urbana

Com a liberação da via, já é possível observar mudanças significativas no trânsito:

Redução do tráfego de caminhões em áreas centrais;

Melhoria no fluxo diário de trabalhadores;

Circulação mais fluida para turistas entre hotéis, atrativos e a BR-277;

Mais segurança para motoristas e pedestres.

A Perimetral Leste também prepara o trânsito para a operação integral da Ponte da Integração, que futuramente absorverá a maior parte das cargas que hoje passam pela Ponte da Amizade.

Integração trinacional fortalecida

A nova via reforça a posição de Foz do Iguaçu como um dos principais polos de integração da América do Sul.

Benefícios esperados para a região:

Agilidade no comércio exterior;

Redução de custos logísticos;

Impulso ao agronegócio e à indústria;

Atração de novos investimentos;

Fortalecimento de empresas brasileiras e paraguaias;

Consolidação de Foz como hub de transporte e logística.

Declarações das autoridades

O governador Ratinho Junior afirmou que a obra marca “um novo capítulo para Foz do Iguaçu e para o Paraná”, ressaltando o impacto positivo na infraestrutura e no desenvolvimento regional.

O prefeito General Silva e Luna destacou que a Perimetral Leste é “uma conquista histórica da população”, trazendo benefícios imediatos e estruturantes para o município.

Próximos passos para operação plena

A via já está aberta ao trânsito de veículos leves e pesados.

A operação internacional completa, com controle de cargas, dependerá da instalação dos órgãos federais nas áreas das futuras aduanas.

Quando isso ocorrer, a Perimetral Leste e a Ponte da Integração funcionarão de forma completamente integrada.

Marco que transforma o futuro de Foz do Iguaçu

A entrega da Perimetral Leste representa um dos maiores investimentos em infraestrutura na história de Foz do Iguaçu.

A obra reorganiza o trânsito, melhora o fluxo urbano e prepara a cidade para um novo ciclo de crescimento econômico, social e logístico.