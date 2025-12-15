Perimetral Leste Pronta: Itaipu Garante Nova Logística para Foz

A espera acabou. As obras da Perimetral Leste terminaram na semana passada. Essa entrega muda a vida de quem mora em Foz do Iguaçu e só foi possível graças ao apoio total da Itaipu Binacional.

A Itaipu foi decisiva para terminar o projeto agora. A empresa aumentou o investimento em 133% em 2025. Esse dinheiro extra garantiu a rapidez necessária para finalizar a ligação entre a BR-277 e a Ponte da Integração.

O Papel da Itaipu

A Perimetral Leste mostra como a energia gerada aqui vira benefício para a cidade. A Itaipu priorizou a obra porque sabia da urgência em liberar o trânsito.

O investimento pagou pelo asfalto, viadutos e toda a segurança da pista. Sem esse apoio, a obra não estaria pronta hoje.

“A Perimetral Leste pronta é uma vitória da parceria. O compromisso da Itaipu foi fundamental para tirarmos os caminhões do centro dentro do prazo.”

O Que Melhora Agora?

Com a pista liberada, os benefícios são imediatos:

Centro Livre: Os caminhões de carga agora usam a perimetral e saem das avenidas da cidade.

Rapidez: O caminho entre a aduana e a ponte ficou direto e sem filas.

Segurança: Menos caminhões nas ruas significa menos acidentes e mais tranquilidade para os moradores.

Legado para a Fronteira

Mais do que uma estrada, a Perimetral Leste une Brasil e Paraguai de forma eficiente. É uma conquista impulsionada pela visão da Itaipu em investir no desenvolvimento da nossa região.

