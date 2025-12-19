Pesquisa GDia: Deoclecio Duarte lidera intenção de voto espontânea para deputado estadual em Foz

Uma nova pesquisa de opinião pública, divulgada pelo jornal GDia, traz um cenário promissor para o empresário e apresentador Deoclecio Duarte. O levantamento, realizado pelo Instituto Brasil Dados, aponta Deoclecio na liderança da pesquisa espontânea para o cargo de deputado estadual em Foz do Iguaçu.
Este resultado é considerado um indicador estratégico importante, pois reflete a lembrança real do eleitorado mesmo fora do período oficial de campanha eleitoral.
Liderança na pesquisa espontânea
Na modalidade espontânea — quando o entrevistador pergunta em quem o eleitor votaria sem apresentar uma lista de nomes —, Deoclecio Duarte obteve 1,22% das citações. Esse índice o coloca à frente de outras figuras conhecidas da política local.
Confira os nomes citados no levantamento:
- Deoclecio Duarte: 1,22%
- Fernando Duso: 0,61%
- Ricardo Nascimento (atual vice-prefeito): 0,49%
- Matheus Vermelho: 0,24%
- Sidnei Prestes: 0,24%
- Marcio Rosa: 0,12%
- Yasmim Hachem: 0,12%
Para especialistas em análise política, a liderança na espontânea demonstra um enraizamento político sólido. Diferente da pesquisa estimulada, onde o eleitor escolhe entre opções dadas, a espontânea revela quem realmente está na mente da população.
O cenário de indefinição e oportunidades
Apesar da liderança de Deoclecio, a pesquisa também revela que o jogo eleitoral está apenas começando. Um dado que chama a atenção é o alto índice de indecisos: 94,74% dos entrevistados afirmaram não saber em quem votar ou preferiram não responder. Além disso, 2,20% declararam voto branco ou nulo.
Esse cenário de indefinição é típico nesta fase do processo, mas reforça a importância de quem já aparece pontuando. Para Deoclecio, o resultado foi recebido com entusiasmo.
“Me surpreendeu estar em primeiro lugar na pesquisa espontânea, que é quando o entrevistado fala um nome sem que lhe seja apresentada uma lista”, comentou o pré-candidato.
O estudo também indicou um alto grau de reconhecimento do nome de Deoclecio Duarte entre os iguaçuenses, um fator decisivo para eleições proporcionais (como a de deputado), onde cada voto conquistado representa um capital político valioso.
Metodologia e credibilidade
A pesquisa foi realizada pelo Instituto Brasil Dados, empresa especializada em estudos de mercado e opinião pública com forte atuação no Paraná e no Sul do Brasil.
- Data da coleta: 16 e 17 de dezembro de 2025.
- Amostragem: 817 eleitores ouvidos em todas as regiões de Foz do Iguaçu.
- Margem de erro: 3,42 pontos percentuais.
- Nível de confiança: 95%.
O instituto utiliza metodologia quantitativa com amostragem estratificada por região e perfil socioeconômico, seguindo rigorosos padrões técnicos para garantir a consistência estatística dos dados divulgados pelo GDia, único jornal impresso diário do município.
