Porto Seco de Foz do Iguaçu bate recorde histórico e movimenta US$ 9,7 bilhões em 2025

O Porto Seco de Foz do Iguaçu registrou um desempenho histórico em 2025, com movimentação financeira de US$ 9,79 bilhões, representando um crescimento de 13,86% em relação a 2024, consolidando-se como o maior centro logístico rodoviário de comércio exterior da América do Sul.

Crescimento financeiro mesmo com redução no volume físico

Apesar de uma leve queda no volume total transportado — de 5,45 milhões para 5,16 milhões de toneladas — o valor financeiro cresceu significativamente. Isso indica uma mudança no perfil das mercadorias, com aumento na participação de produtos de maior valor agregado, como eletrônicos, industrializados e maquinários.

O fluxo financeiro foi dividido em:

Exportações: US$ 5,05 bilhões

Importações: US$ 4,74 bilhões

Mais de 215 mil caminhões cruzaram o Porto Seco

Em 2025, foram liberados 215.070 caminhões, um crescimento de 11,65% em relação ao ano anterior.

Distribuição por país:

Paraguai: 77,5% do fluxo total

Argentina: 22,5%

As importações representaram 58,41% do fluxo, reforçando o papel de Foz como principal porta de entrada de insumos no Brasil.

Hub logístico estratégico do Mercosul

O Porto Seco de Foz do Iguaçu se destaca por:

Operação 24 horas, incluindo embarques noturnos de grãos

Integração estratégica com Paraguai e Argentina

Crescente movimentação de produtos industriais e eletrônicos

Papel essencial no abastecimento da indústria e agronegócio brasileiro

Além disso, obras como a Perimetral Leste, modernização das aduanas e a Ponte da Integração devem ampliar ainda mais a competitividade logística da região em 2026.

Impacto estratégico para Foz do Iguaçu

Esse resultado confirma que Foz do Iguaçu não é apenas um destino turístico, mas um dos principais pilares logísticos e econômicos do Brasil e do Mercosul, atraindo operadores logísticos globais e fortalecendo a economia regional.