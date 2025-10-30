Prazo ampliado! Itaipu convida profissionais para espalhar hortas sustentáveis pelo Paraná e Mato Grosso do Sul

Você acredita no poder transformador da terra, da educação e da sustentabilidade?

Então esta é a sua oportunidade de fazer parte de um movimento que está levando vida, conhecimento e alimento saudável a centenas de comunidades!

A Itaipu Binacional, em parceria com o Itaipu Parquetec e o Conselho dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, prorrogou até o dia 5 de novembro o prazo de cadastro para profissionais que desejam ministrar oficinas de hortas urbanas e educativas nos estados do Paraná e do sul do Mato Grosso do Sul.

Por que participar?

Porque cada oficina é mais do que um curso — é uma semente de transformação. Os profissionais selecionados serão responsáveis por guiar comunidades na criação e manutenção de hortas sustentáveis, promovendo a troca de saberes e o fortalecimento de vínculos locais.

A iniciativa integra o programa Governança Participativa, dentro dos Núcleos de Cooperação Socioambiental, que unem pessoas e instituições em torno de um propósito: construir territórios mais verdes, solidários e sustentáveis.

Como participar

As instruções completas estão disponíveis no Portal de Compras do Itaipu Parquetec:

👉 https://portaldecompras.itaipuparquetec.org.br/#/publicacoes/avisos-cotacoes

(Chamada nº 2510060036)

📩 Para o envio de propostas, entre em contato com:

E-mail: kelson.trento@itaipuparquetec.org.br

Telefone: (45) 98802-5441

As inscrições formarão um banco de prestadores de serviço por Núcleo, e os profissionais aprovados serão acionados conforme a demanda. Cada oficineiro ficará vinculado ao território escolhido e atuará sempre que houver atividades em sua região.

Quem pode participar

Podem se inscrever profissionais com:

Formação técnica agrícola ou área correlata;

Experiência comprovada na implantação de hortas e em atividades de ensino;

Atestado de capacidade técnica de serviços realizados nos últimos 24 meses;

Vivência com agricultura familiar ou projetos coletivos.

Sobre as oficinas

As oficinas terão caráter prático e educativo, abordando desde o plantio até a manutenção dos canteiros.

As hortas poderão ser criadas em formato tradicional ou no inspirador modelo mandala, baseado na permacultura, ocupando áreas de 15 a 30 m² para o cultivo de hortaliças, ervas medicinais, aromáticas e PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais).

👩‍🌾 Público-alvo: professores, líderes comunitários e pessoas que desejam fortalecer suas comunidades através do cultivo sustentável.

Cada oficina terá duração de até 8 horas, com turmas de até 20 participantes e 15 dias de acompanhamento técnico para garantir o sucesso das hortas implantadas.

Sobre os Núcleos de Cooperação Socioambiental

Criados em 2024 dentro do programa Itaipu Mais que Energia, os 21 Núcleos reúnem os 399 municípios do Paraná e 35 do sul do Mato Grosso do Sul.

São espaços de escuta, aprendizado e mobilização coletiva, onde comunidades e instituições constroem, juntas, um futuro mais verde, solidário e autossustentável.

Participe!

Transforme o conhecimento em alimento, o ensino em experiência e a terra em oportunidades.

🌱 Envie sua proposta até 5 de novembro e ajude a semear um Brasil mais sustentável — uma horta de cada vez.

Fonte: Imprensa IB.