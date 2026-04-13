Prefeitura e Penitenciária Feminina de Foz do Iguaçu Reforçam Parceria para Produção de Fraldas

A união entre o poder público e o sistema prisional tem gerado resultados práticos e positivos no oeste do Paraná. Um convênio firmado com a Penitenciária Feminina de Foz do Iguaçu Unidade de Progressão (PFF-UP) permite que detentas atuem na fabricação de fraldas, atendendo à demanda do município e promovendo a ressocialização contínua.

A iniciativa garante o abastecimento de itens essenciais para a rede pública e cria oportunidades reais de reintegração social por meio do trabalho qualificado.

Como Funciona a Linha de Produção

Atualmente, um grupo de dez mulheres privadas de liberdade trabalha diretamente na confecção dos materiais dentro da unidade penal. A dinâmica da parceria é estruturada de forma colaborativa e eficiente.

A prefeitura municipal é responsável por fornecer o maquinário necessário e todos os insumos para a confecção. Em contrapartida, a penitenciária disponibiliza a mão de obra, que atua de forma supervisionada e contínua para garantir a qualidade dos produtos entregues à população.

Benefícios Sociais e Remição de Pena

O projeto vai muito além do abastecimento da rede de assistência social da cidade. As participantes do canteiro de trabalho recebem uma remuneração equivalente a um salário mínimo mensal.

Desse valor, uma fatia de 25% é destinada ao Fundo Penitenciário para auxiliar na manutenção do sistema. O montante restante é repassado diretamente para a própria interna ou para sua família, garantindo suporte financeiro durante o cumprimento da pena.

Outro pilar fundamental do convênio é a remição da pena. A legislação determina que a cada três dias de trabalho, um dia seja descontado da condenação original da detenta. Essa prática facilita o retorno dessas mulheres ao mercado de trabalho formal após a liberdade, pois elas desenvolvem novas habilidades e disciplina profissional.

Sustentabilidade no Processo

A linha de produção também adota práticas sustentáveis para evitar o desperdício. Os resíduos gerados na máquina de fraldas, como sobras de TNT e plástico, ganham um novo destino em vez de irem para o lixo.

Esse material excedente é reaproveitado por outro setor de costura da penitenciária para a fabricação de sacolas ecológicas. A ação une a qualificação profissional ao cuidado com o meio ambiente, otimizando 100% dos recursos enviados pelo município.