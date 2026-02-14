PRF realiza campanha no Paraná para proteger crianças e adolescentes durante o Carnaval

Ação “Pule, Brinque e Cuide” mobiliza autoridades e reforça prevenção contra violência, exploração e desaparecimento de menores

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma importante mobilização em todo o Paraná com a campanha “Pule, Brinque e Cuide”, voltada à proteção de crianças e adolescentes durante o período de Carnaval. A iniciativa integra uma ação nacional que busca conscientizar a população sobre a prevenção de violações de direitos, especialmente em períodos de maior circulação de pessoas e viagens.

A campanha ocorreu simultaneamente em diferentes pontos estratégicos do estado, com a participação de órgãos federais, estaduais e municipais. O foco principal é a educação preventiva, orientando famílias, motoristas e passageiros sobre como identificar e evitar situações de risco envolvendo menores.

Campanha reforça combate à violência e exploração infantil

A mobilização ocorre em um contexto preocupante. Dados recentes apontam um aumento superior a 30% nas denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes registradas no país, evidenciando a necessidade de ações preventivas e de conscientização social.

A campanha busca prevenir casos de violência sexual, exploração infantil, desaparecimentos e outras situações que colocam menores em situação de vulnerabilidade, principalmente durante grandes eventos e períodos festivos, quando há maior movimentação nas rodovias e centros urbanos.

Ações educativas e orientação à população fazem parte da estratégia

Durante a mobilização, equipes da PRF realizaram atividades educativas em terminais de transporte, rodovias e eventos com grande circulação de pessoas. Foram distribuídos materiais informativos e orientações práticas para ajudar pais e responsáveis a proteger crianças e adolescentes.

Entre as recomendações estão manter supervisão constante, evitar que crianças circulem desacompanhadas e utilizar formas de identificação, como pulseiras ou crachás. A PRF também orienta que qualquer suspeita de violação de direitos seja denunciada por meio do Disque 100 ou pelo telefone 191 em situações de emergência nas rodovias federais.

Mobilização fortalece rede de proteção e conscientização social

A campanha reforça a importância do envolvimento da sociedade na proteção de crianças e adolescentes, destacando que a prevenção e a denúncia são ferramentas essenciais no combate à violência.

Além de garantir mais segurança durante períodos de grande movimentação, a iniciativa contribui para fortalecer a rede de proteção e ampliar a conscientização sobre os direitos das crianças, promovendo um ambiente mais seguro e responsável em todo o Paraná.

A atuação da PRF demonstra o compromisso das autoridades em proteger os menores e reforçar a segurança nas rodovias e nos eventos, garantindo que períodos festivos sejam vividos com segurança, responsabilidade e respeito aos direitos humanos.