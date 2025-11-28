Quinzena Cultural da Vila C valoriza talentos locais e transforma sonhos em arte em Foz do Iguaçu

A Estação Cultural da Vila C está em festa. Com o tema “Sonhos: quando a imaginação encontra espaço para crescer”, o espaço recebe a Quinzena Cultural, uma grande celebração que destaca o trabalho e a evolução dos 305 educandos e educandas participantes do programa Foz Fazendo Arte, iniciativa da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu.

A abertura oficial aconteceu no dia 15 de novembro, durante a 20ª Feira Internacional do Livro, e já mostrou a força da criatividade local com a participação da turma de Artesanato Adulto, orientada pela arte-educadora Simone de Fátima Sozzeki Loreto. Desde então, o público tem encontrado um ambiente repleto de cores, ritmos, expressões e sensibilidade, resultado do aprendizado artístico promovido ao longo do ano. A programação segue até 3 de dezembro.

A Quinzena Cultural é mais que uma mostra de trabalhos: é o reflexo de um processo educativo que transforma vidas. No palco, nas salas de exposição e nos ambientes da Estação Cultural, o público pode conferir produções de diferentes linguagens artísticas, como teatro, artesanato, violão, teclado, capoeira, balé, violino, música de câmera, literatura e poesia. Cada apresentação e cada obra traz um recorte da imaginação de quem encontrou na arte um caminho para expressar seus sonhos.

Foz Fazendo Arte: cultura que muda histórias

O programa Foz Fazendo Arte oferece oficinas gratuitas em 51 espaços culturais da cidade, ministradas por 89 arte-educadores da Fundação Cultural. As aulas acontecem em locais como escolas municipais, centros comunitários, equipamentos culturais e iniciativas sociais.

Mais do que ensinar técnicas artísticas, o projeto promove inclusão, cidadania e pertencimento, realizando mais de 10 mil atendimentos por mês e abrangendo 32 linguagens diferentes. Para muitos participantes, essa é a oportunidade de descobrir habilidades, fortalecer vínculos e construir novas perspectivas para o futuro.

Programação dos próximos dias

21 de novembro

19h – Violão e teclado (Educador Edivilson) – Auditório Alcibíades da Unioeste

19h – Orquestra Estação Cultura João Sampaio (Educadora Lívia) – Auditório Alcibíades da Unioeste

19h30 – Ballet (Educadora Ana) – Auditório Alcibíades da Unioeste

24 de novembro

19h – Mostra Teatro Lambe Lambe (Educador Leo) – Estação Cultural João Sampaio

19h – Intervenção de Sonhos Somos (Educador Leo) – Estação Cultural João Sampaio

19h – Exposição de artesanato infantil (Educadora Simone) – Estação Cultural João Sampaio

19h – Parque das Palavras (Educadora Mayara) – Estação Cultural João Sampaio

25 de novembro

19h – Ciranda Barrageira (Educadora Cabocla João) – Estação Cultural João Sampaio

27 de novembro

10h45 e 16h45 – Copeira (Educador Anderson) – Escola Municipal Padre Luigi Salvucci, Vila C Nova

03 de dezembro

19h – Capoeira (Educador Anderson) – Escola Municipal Padre Luigi Salvucci

19h – Teclado e violão (Educador Edvilson) – Escola Municipal Padre Luigi Salvucci

A Quinzena Cultural é um convite aberto para que a comunidade prestigie, valorize e se reconheça na arte produzida perto de casa. Cada apresentação carrega um pedaço de história, dedicação e sonhos que agora encontram palco. Uma bela oportunidade para celebrar a cultura que brota nos bairros e transforma a cidade por inteiro.