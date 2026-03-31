R$ 8 bilhões em obras no Paraná: balanço da gestão de Guto Silva na Secretaria das Cidades

O secretário de Estado das Cidades, Guto Silva, anunciou nesta terça-feira (31) que deixará o cargo na quarta-feira com um volume recorde de investimentos em andamento no Paraná: aproximadamente R$ 8 bilhões.

Desse total, R$ 2,3 bilhões estão em execução, com mais de 700 projetos distribuídos em cerca de 300 municípios. Outros R$ 5,4 bilhões encontram-se em processo de licitação, contabilizando cerca de 1.700 iniciativas que beneficiam 368 cidades.

Programas estruturantes e impacto na infraestrutura urbana

Asfalto Novo, Vida Nova

O programa Asfalto Novo, Vida Nova — apontado como o maior programa de pavimentação urbana da América Latina — já entregou 560 km de pavimentação, com R$ 1,35 bilhão aplicados. Está prevista a aplicação de mais R$ 1 bilhão em novas obras. Ao todo, 32 municípios devem eliminar ou pavimentar todas as vias de terra.

Ilumina Paraná

O programa de modernização da iluminação pública, Ilumina Paraná, avançou com a substituição das lâmpadas de vapor de sódio por LED. Já foram instaladas 1,1 milhão de luminárias LED, o que representa cerca de 75% da rede estadual. O investimento ultrapassa R$ 333 milhões, com economia estimada de até 30% para as prefeituras. A meta é alcançar 100% de cobertura até 2026.

Habitação e urbanização

Na área habitacional, o programa Casa Fácil Paraná beneficiou mais de 134 mil famílias. O Viver Mais, voltado ao público idoso, soma 32 condomínios — entre entregues, em obras e em projeto — com investimento de R$ 244 milhões.

Também houve ampliação de equipamentos urbanos: o projeto Meu Campinho atua em 316 municípios, contabilizando 442 campinhos e mais de 1.000 playgrounds e academias entregues.

Qualidade de vida, segurança e tecnologia

Um dos destaques da gestão foi a aplicação de tecnologia em segurança pública. Pelo programa Olho Vivo foram destinados R$ 400 milhões à instalação de 1.500 câmeras em parceria com prefeituras.

Segundo Guto Silva, ações urbanas de qualidade refletem diretamente na vida das pessoas, promovendo mais segurança e bem-estar nas regiões atendidas.

Mobilidade: Bonde Urbano Digital

O Bonde Urbano Digital (BUD) iniciou operação na Região Metropolitana de Curitiba, conectando Piraquara a Pinhais. No primeiro mês, o sistema realizou 106 viagens, percorreu 1.180 km e transportou quase 3 mil passageiros.

Avaliação da gestão e agradecimentos

Ao avaliar seu período à frente da Secretaria das Cidades (Secid), Guto Silva declarou que foi um ciclo intenso, com obras históricas tiradas do papel e recursos assegurados para municípios. Ele ressaltou a integração com o Governo do Estado e agradeceu ao governador Ratinho Júnior, aos secretários e aos prefeitos pelo apoio ao longo da gestão.

Guto citou experiências anteriores no governo — como secretário-chefe da Casa Civil e secretário do Planejamento — e afirmou ter orgulho de ter participado do processo em diferentes funções. Para o secretário, o trabalho conjunto entre Estado e prefeituras resultou em planejamento, inovação e resultados concretos para o Paraná.

Meta descrição (otimizada para SEO):

Palavras-chave: