Reconhecimento em pesquisa sobre recursos hídricos

O estudo “Regime hidrológico local e regional influenciam os padrões espaço-temporais da qualidade da água no reservatório de Itaipu”, elaborado pelo Núcleo de Inteligência Territorial (NIT) da Itaipu Binacional e Itaipu Parquetec, foi classificado como o segundo melhor trabalho no prêmio Jovem Pesquisador durante o 26º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, realizado entre os dias 23 e 28 de novembro, em Vitória, no Espírito Santo.

O engenheiro ambiental Daniel Bartiko, da Divisão de Reservatório da Itaipu e coautor da pesquisa, destaca que o trabalho avaliou 40 anos de monitoramento da qualidade da água do reservatório para compreender de que forma condições locais e regionais, especialmente hidrológicas, interferem na qualidade da água.

De acordo com os resultados, as bacias hidrográficas locais influenciam mais a qualidade da água nos afluentes do reservatório do que o fluxo principal do Rio Paraná, principalmente após períodos de cheias.

Além de Bartiko, o estudo foi desenvolvido por Felipe Martins Pineroli (UFSC), Diego Alberto Tavares (Itaipu Parquetec), Vinícius Bogo Portal Chagas (UFSC) e Pedro Luiz Borges Chaffe (UFSC).

Sobre o evento e participação da Itaipu

Promovido pela Associação Brasileira de Recursos Hídricos, o Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos é considerado o principal evento brasileiro voltado ao debate sobre a água. Nesta edição, o tema central foi “A Água como Agente de Transformação: Conectando Pessoas, Saberes e Territórios”, reunindo especialistas, pesquisadores, representantes públicos e privados e estudantes, com o objetivo de discutir desafios e propor soluções para a preservação e uso sustentável dos recursos hídricos.

A Itaipu esteve presente com 11 representantes, pertencentes à Diretoria Técnica e às diretorias de Coordenação das margens brasileira e paraguaia.

Ao todo, foram sete trabalhos apresentados, sendo três de forma oral e quatro em formato de pôster. O programa Itaipu Mais que Energia e Segurança Hídrica também esteve representado, incluindo uma homenagem póstuma à bióloga da Itaipu Simone Frederigi Benassi.