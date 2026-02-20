Reforma tributária em 2026 exige planejamento estratégico e transformação da gestão financeira nas empresas

Escola de Negócios da De Paula Contadores promove treinamento prático para empresários que querem proteger lucro, retirada e benefícios fiscais antes da virada definitiva em 2027

A reforma tributária mudou o jogo. O ano de 2026 marca o início dos ajustes estratégicos dentro das empresas. Mais do que recalcular impostos, o momento exige planejamento financeiro, revisão do modelo de negócios e decisões estruturais que impactam diretamente o lucro, a retirada dos sócios, o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) e os benefícios fiscais.

Se o empresário ainda não compreende exatamente como essas mudanças afetam sua empresa, está assumindo riscos. A transição para o novo sistema tributário nacional não começa apenas quando as novas alíquotas entram em vigor, mas quando a gestão empresarial passa por uma transformação estratégica.

Ano decisivo para reorganização tributária e financeira

Em 2026, será fundamental analisar os impactos nos documentos fiscais, na apuração de tributos e na estrutura societária. Entre os principais pontos de atenção estão:

A redução de incentivos federais prevista na LC 224/2025

Alterações no PIS/Pasep e Cofins

Reflexos no regime de Lucro Presumido

Mudanças relacionadas aos Juros sobre Capital Próprio (JCP)

Nova isenção do IRPF

Possível tributação de lucros e dividendos

Essas mudanças entram definitivamente no radar estratégico das empresas que desejam manter competitividade e preservar margens de lucro.

Treinamento prático orienta empresários para tomada de decisão

Para orientar gestores neste novo cenário, a Escola de Negócios da De Paula Contadores promove uma edição especial dedicada aos impactos reais da reforma tributária nas empresas.

O treinamento será conduzido pela CEO Elizangela de Paula Kuhn e pelo consultor tributário Maicon Peixoto, com foco em análise prática e direcionamento estratégico.

“2026 é o ano da preparação. Quem deixar para entender os impactos apenas em 2027 pode enfrentar redução de margem, aumento da carga tributária e perda de competitividade”, destaca Elizangela de Paula Kuhn.

O conteúdo é voltado especialmente para empresários que precisam tomar decisões agora, com foco em:

Proteção do caixa da empresa

Estruturação eficiente da retirada dos sócios

Organização do planejamento tributário

Adequação ao novo sistema tributário nacional

A proposta é preparar a empresa com antecedência, evitando custos elevados e decisões emergenciais no futuro.

Inscrições abertas e vagas limitadas

As vagas são limitadas e as inscrições já estão abertas. Clientes De Paula Contadores contam com 10% de desconto.

Inscrições:

https://www.eventspro.com.br/e/reforma-tributaria-2026-impactos-reais-na-empresa

Serviço

Evento: Reforma Tributária 2026 – Impactos Reais na Empresa

Local: Auditório De Paula

Endereço: Rua Antônio Raposo, 310 – Centro, Foz do Iguaçu

Contato: (45) 2105-2000

Site: https://depaulacontadores.com.br/

Instagram: @depaulacontadores

Fotos: Divulgação / De Paula Contadores

Assessoria de imprensa: Silvana Canal MKT

Contato: (45) 99971-8013

Local: Foz do Iguaçu – Paraná