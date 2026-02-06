Sicoob cresce em renda fixa com alta de 17% e reforça busca por segurança

Carteira chega a R$ 219 bilhões impulsionada por títulos exclusivos de cooperativas

A carteira de renda fixa do Sicoob registrou um avanço de 17% em apenas nove meses, passando de R$ 187,98 bilhões, em dezembro de 2024, para R$ 219,98 bilhões, em setembro de 2025. O resultado reflete a confiança dos cooperados em aplicações consideradas seguras e com maior previsibilidade.

O movimento é puxado principalmente por títulos exclusivos das cooperativas financeiras, que concentram a maior parte dos recursos e se consolidam como opção relevante dentro do sistema financeiro cooperativo.

Preferência por segurança, liquidez e estabilidade

O desempenho da carteira confirma a preferência dos investidores por produtos que oferecem segurança, liquidez e estabilidade. Mais de 80% do montante aplicado está em RDC (Recibo de Depósito Cooperativo), título típico das cooperativas financeiras.

Assim como outros investimentos de renda fixa, o RDC é buscado por quem deseja previsibilidade de retorno e proteção em cenários de incerteza econômica, sem abrir mão de rentabilidade competitiva.

LCA fortalece agronegócio e atrai investidores isentos de IR

A expansão também envolve a LCA (Letra de Crédito do Agronegócio). Voltado ao financiamento do setor agro, esse título se destaca entre investidores que priorizam a isenção de Imposto de Renda e retornos atrativos dentro da renda fixa.

Com isso, a cooperativa reforça seu papel de apoio ao agronegócio, ao mesmo tempo em que oferece alternativas de investimento alinhadas ao perfil conservador de grande parte dos cooperados.

“Mais previsibilidade e equilíbrio nas carteiras”

Para o diretor de Negócios do Sicoob Três Fronteiras, Giovani André Dickel, o aumento das aplicações em renda fixa está diretamente ligado à busca por estabilidade:

“O investimento em renda fixa está vinculado à maior previsibilidade e equilíbrio das carteiras”, aponta. “Também é importante notar a preferência pelos títulos das cooperativas financeiras, um reconhecimento pelos ganhos e pela proteção”, avalia.

Base de investidores cresce e impulsiona fundos de renda fixa

O crescimento não se limita ao volume aplicado. A base de cooperados investidores também avançou no período, passando de 1,54 milhão para 1,67 milhão em todo o país. Atualmente, 18% dos associados do Sicoob utilizam produtos de renda fixa da instituição.

Esse movimento impulsionou, ainda, os fundos de investimento. Desde 2023, o patrimônio líquido dos fundos de renda fixa distribuídos pelo Sicoob cresceu mais de 346%, em linha com a maior procura por soluções conservadoras e com liquidez.

“São indicadores que demonstram que estamos democratizando o acesso a soluções antes restritas aos grandes centros financeiros”, destaca Mario Sergio Dornas, diretor de Gestão de Recursos de Terceiros do Sicoob.

Plataforma de investimentos amplia alcance da renda fixa

Portfólio mais robusto e modernização da oferta

De acordo com o diretor-comercial e de Canais do Sicoob, Francisco Reposse Junior, os fundos ganharam tração a partir da ampliação do portfólio e da criação da plataforma de investimentos, em junho de 2023.

Na ocasião, o Sicoob passou a oferecer uma estrutura mais moderna para distribuição de produtos de investimento, tornando o acesso mais simples para o cooperado.

Patrimônio dos fundos ultrapassa R$ 1 bilhão

O patrimônio líquido dos fundos distribuídos pelo Sicoob saltou de R$ 307,9 milhões para mais de R$ 1 bilhão, valor apurado no fim de 2025. O avanço reforça o interesse dos investidores por alternativas de renda fixa dentro do ambiente cooperativo.

“Nosso compromisso é continuar oferecendo produtos alinhados à realidade dos cooperados, com alternativas que tragam segurança e retornos consistentes para quem cresce junto com o Sicoob”, afirma Reposse.

Investimento com foco em segurança

O conjunto de resultados em renda fixa, o aumento da base de investidores e a expansão dos fundos mostram que o Sicoob vem se consolidando como uma opção relevante para quem busca proteção do patrimônio, previsibilidade de ganhos e participação em um sistema financeiro cooperativo.

Legenda da foto: Desempenho confirma a preferência dos investidores por produtos que oferecem segurança, liquidez e estabilidade – foto: divulgação/assessoria.

Para acompanhar novidades e conteúdos sobre investimentos, siga o perfil @sicoobtresfronteiras no Instagram.