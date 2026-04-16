Summit Iguassu Valley 2026: Foz do Iguaçu sedia um dos maiores eventos de inovação do Brasil

Foz do Iguaçu se prepara para receber a 4ª edição do Summit Iguassu Valley, evento que já se consolidou como um dos principais encontros de tecnologia, inovação e empreendedorismo do país. Organizado pelo maior ecossistema de inovação formado por voluntários no Brasil

Summit Iguassu Valley

, o encontro acontecerá nos dias 17 e 18 de setembro de 2026, no espaço Quinta das Marias.

Após reunir cerca de 3 mil participantes em sua última edição, a organização projeta um público ainda maior para este ano. O objetivo é atrair profissionais, investidores e pesquisadores de diversas regiões do Brasil e do exterior, reforçando o posicionamento da cidade paranaense como um verdadeiro polo de negócios e tecnologia.

O futuro nasce no campo: agronegócio e tecnologia

Nesta edição, o tema central será “O futuro nasce no campo: inovação que conecta, transforma e alimenta”. A proposta é aprofundar as discussões sobre a relação direta entre o agronegócio e as novas tecnologias, evidenciando como a inovação é fundamental para o desenvolvimento sustentável e para a transformação de toda a cadeia produtiva.

O presidente do evento, Victor Donaduzzi, destaca que o campo é a base da economia e necessita da tecnologia para continuar evoluindo. Segundo o executivo, o setor busca alcançar mais produtividade, reduzir perdas e utilizar os recursos naturais de forma mais eficiente. Ele também ressalta a ambição do projeto até 2040, que é transformar a região em uma referência global em conhecimento aplicado à cadeia de proteínas, agregando valor à produção local.

Conexão e fortalecimento do ecossistema regional

Para garantir uma imersão completa, a programação do Summit contará com palestras, painéis, workshops, rodadas de negócios e apresentações de startups. Essa diversidade de formatos foi pensada para promover a troca de conhecimento e gerar oportunidades reais entre os diferentes setores produtivos.

O vice-presidente Rogerio Aver reforça o papel estratégico do encontro na articulação regional. Ele explica que o Summit atua como um catalisador do ecossistema de inovação do Oeste do Paraná, conectando empresas, startups, ambiente acadêmico e poder público. Mais do que um evento, a iniciativa funciona como uma plataforma que fortalece a região e a coloca definitivamente no mapa da inovação nacional.

Serviço

Evento: Summit Iguassu Valley Show 2026

Summit Iguassu Valley Show 2026 Data: 17 e 18 de setembro de 2026

17 e 18 de setembro de 2026 Local: Quinta das Marias, Foz do Iguaçu (PR)

Quinta das Marias, Foz do Iguaçu (PR) Mais informações: summit.iguassuvalley.com.br